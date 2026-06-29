Misa Fronteriza 250 une a fieles de México y Estados Unidos en favor de la comunidad migrante

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Obispos de ambos países encabezaron un encuentro binacional de oración y reflexión que llamó a la solidaridad, la dignidad humana y una reforma migratoria integral

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/06/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 11:58 AM.