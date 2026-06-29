Nogales avanza en centro de inclusión laboral para personas con discapacidad

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Autoridades municipales y el sector industrial avanzan en la consolidación del CCTE, un espacio enfocado en la inclusión laboral, la capacitación y el desarrollo de personas con discapacidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/06/2026 10:52 AM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 11:03 AM.