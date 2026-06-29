Nogales avanza en centro de inclusión laboral para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Nogales, empresarios y la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, avanzan estratégicamente en consolidar el proyecto del Centro Regional de Inclusión y Capacitación Laboral (CCTE), una iniciativa para la innovación y el desarrollo social.
De acuerdo con la descripción del alcalde Juan Francisco Gim, luego de revisar los avances en reunión con empresarios y el director ejecutivo de Index Genaro Vecerra Alvarez, esta obra representa nuevas oportunidades de formación para la comunidad y no genera gastos operativos para el erario del municipio.
El Presidente Municipal destacó el trabajo conjunto con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), cuya colaboración tiene el propósito de establecer un espacio de referencia a nivel nacional y fortalece la coordinación entre los tres niveles de gobierno para el bienestar de la región fronteriza.
Desde la premisa que se trata de modelo enfocado en la equidad, directivos de Index señalan que el CCTE es un organismo especializado en la inserción de personas con discapacidad al entorno laboral y sus operaciones principales contemplan los ejes de formación sin costo, asistencia social, certificación y asesoría.
El centro ofrece un modelo único para preparar a personas con discapacidad motriz y facilitar su ingreso al sector productivo, así como la gestión de donaciones de aparatos funcionales y sillas de ruedas hechas a la medida, además de brinda orientación a empresas y administraciones gubernamentales para aplicar acciones efectivas de equidad bajo los parámetros de Naciones Unidas.
El éxito de este esfuerzo requiere la elaboración de un proyecto ejecutivo detallado y una labor institucional precisa para lograr su autorización oficial, por lo que, en la estructura directiva de este centro figuran Enrique Castro como presidente de la Mesa Directiva y Marco Bracho en la dirección general.
Expusieron que, con estas acciones, Nogales proyecta un avance significativo en materia de infraestructura social, gracias a la unidad del sector público con la iniciativa privada.