Oomapas suma 60 litros por segundo al abastecimiento de agua en Nogales: Leonardo Sandoval

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El director del organismo informó que la rehabilitación de pozos y bombas permitirá reforzar el suministro de agua potable, además de avanzar en proyectos para Mascareñas, Cíbuta y Los Alisos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/06/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 05:19 PM.