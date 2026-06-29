Oomapas suma 60 litros por segundo al abastecimiento de agua en Nogales: Leonardo Sandoval

Leonardo Sandoval Mendoza, director de la dependencia, mencionó durante la conferencia de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que han avanzado en los arreglos de bombas lo que les ha permitido 60 litros por segundo más para el abastecimiento de la ciudad.
Ya tenemos tres bombas funcionando, de las cuales utilizamos dos y una quedará de apoyo también se tiene programado para esta semana la rehabilitación ya del pozo Monarca y un dictamen para el pozo del Poblado de Mascareñas.
También este sábado se rehabilitó el Pozo 11 de los Alisos, este pozo nuevo que ya salimos, con 45 litros por segundo, lo cual ahorita con el estrés hídrico nos va a hacer bastante utilidad para inyectarle este flujo a lo que es el sistema Alisos, así como reforzarlo con otro pozo aquí de la ciudad, que va a tener químicos, estamos aumentando 60 litros por segundo esta semana ya tendríamos 60 litros por segundo adicionales para poder hacerle frente a la demanda de agua potable, explicó Sandoval Mendoza.
También este sábado se rehabilitó el Pozo 11 de los Alisos, este pozo nuevo que ya salimos, con 45 litros por segundo, lo cual ahorita con el estrés hídrico nos va a hacer bastante utilidad para inyectarle este flujo a lo que es el sistema Alisos, así como reforzarlo con otro pozo aquí de la ciudad, que va a tener químicos, estamos aumentando 60 litros por segundo esta semana ya tendríamos 60 litros por segundo adicionales para poder hacerle frente a la demanda de agua potable, explicó Sandoval Mendoza.
También se llevó acá un diálogo con vecinos del poblado de Cibuta, estos son por la parte de suministro en una sección, esto es debido a unas reparaciones en la red hidráulica que tenemos en Cibuta, por la red hidráulica cabe mencionar que la infraestructura aquí no nos ayuda porque es una extensión bastante grande, son 2 mil 800 metros lineales de red hidráulica, de los cuales todas son de dos pulgadas, aparte de que atraviesa por en medio de parcelas y eso a veces nos dificulta los permisos para entrar a hacer las reparaciones pertinentes.
Se llevó también un diálogo con vecinos del poblado de Mascareñas, este es el segundo diálogo, ya habíamos tenido uno con ellos y pues fue el segundo diálogo que se llevó en esta semana, así como también con los vecinos afectados de los Alisos.