Anuncian certeza jurídica para cuatro centros comunitarios de Nogales

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El director de Asuntos Jurídicos informó que en un plazo de dos meses concluirá el proceso de regularización de cuatro predios, lo que permitirá acceder a recursos para su remodelación, ampliación y equipamiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/06/2026 10:43 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 10:48 AM.