Anuncian certeza jurídica para cuatro centros comunitarios de Nogales

Tras décadas de operar en la informalidad legal, cuatro centros comunitarios de la ciudad contarán con certeza jurídica en los próximos dos meses, lo que abrirá la puerta a remodelaciones, ampliaciones y la instalación de equipos especializados mediante programas de bienestar en Nogales, Sonora.
Juan Manuel Ruiz, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Nogales, mencionó que este avance permitirá que los predios ubicados en las colonias 5 de Mayo, Empalme Nogales, Luis Donaldo Colosio y Lomas de Nogales 2 obtengan finalmente su registro formal, por lo que explicó que estas acciones forman parte de un programa coordinado con la Sindicatura Municipal para ordenar el inventario de propiedades clave que atienden las necesidades básicas en la ciudad.
Esos cuatro predios ahorita los traemos en un procedimiento legal en donde ya próximamente en los próximos dos meses ya tendremos esa certeza jurídica en donde el Ayuntamiento ya puede tener una escritura. ¿Qué significa ya tener una escritura formal y registrada en registro público? Pues que ya tenemos una certeza en donde el Ayuntamiento ya puede tener un documento oficial, comentó el director.
Entonces nos hemos encargado de poder actualizar ese tipo de documentales y tenerlas a la mano para poder tener un inventario actualizado y sobre todo esa certeza de que cualquier beneficio social y cualquier acto que el Ayuntamiento pretenda atender y dar para ser un beneficio de la ciudad, algún programa, algún apoyo, alguna institución para un bienestar, para el bienestar de la ciudadanía, pues ahí tenerlo a la mano y disponible para cualquier acto jurídico, mencionó.