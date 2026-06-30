Buscan a conductor que atropelló a mujer y huyó en la avenida Álvaro Obregón

Autoridades buscan al conductor de un vehículo pick up que atropelló a una joven mujer cuando cruzaba la avenida Álvaro Obregón a la altura de la zona comercial El Greco donde huyó dejando a la mujer lesionada en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte oficial fue a las 21:26 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a dicha avenida donde a la altura del Hotel Márquez de Cima, reportaban un accidente de tránsito tipo atropellamiento.
En el lugar observaron a una persona lesionada, que dijo llamarse Guadalupe de 26 años, la cual le manifestó que momentos antes al tratar de cruzar la avenida, cuando fue atropellada por un pick up de color oscuro, mismo que se retiró del lugar.
No logrando los oficiales obtener más datos del vehículo responsable, por lo que fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.