Buscan a conductor que atropelló a mujer y huyó en la avenida Álvaro Obregón

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La víctima, de 26 años, fue embestida por una camioneta tipo pick up en la zona de El Greco y trasladada al Hospital IMSS Bienestar con lesiones de consideración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 04:50 PM.