Calor dará tregua en Nogales; aumentan probabilidades de lluvia y persiste alerta por vientos

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Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 34 y 36 grados durante la semana, mientras que el pronóstico indica un aumento en las probabilidades de precipitación conforme avance el monzón de Norteamérica

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/06/2026 11:01 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 11:06 AM.