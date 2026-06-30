Calor dará tregua en Nogales; aumentan probabilidades de lluvia y persiste alerta por vientos

Un ligero pero fresco descenso en las temperaturas y la esperada llegada de precipitaciones marcarán el clima para la frontera, lo que significará un respiro tras el intenso calor que se ha sentido en las últimas semanas, lo que serán cambios favorables a corto y mediano plazo en Nogales, Sonora.
A partir de este martes y a lo largo de la semana en curso, el termómetro mostrará una leve tendencia a la baja, estabilizando las temperaturas máximas y los picos extremos; y aunque los cielos se mantendrán mayormente soleados, las madrugadas y las noches ofrecerán un clima mucho más agradable para la población.
Este martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el termómetro marcará de 34 a 36 grados en las máximas, mientras que, en las mínimas, las mediciones quedarán entre 16 y 21 por las madrugadas, sin probabilidad de precipitación; sin embargo, sí tendremos cielos nublados a partir del jueves, casi en su totalidad.
De acuerdo con la proyección, si bien la temperatura se mantendrá alta, también se incrementarán las precipitaciones a partir del lunes 6 de julio, en donde se tiene una probabilidad de 5%, el martes 7 la lluvia se incrementa a un 30% y para el miércoles 8, se incrementa a un 50%, esto sobre todo en las tardes, lo que coincide con los patrones del monzón de Norteamérica.
Por el momento, la advertencia realizada por el servicio de vigilancia climática de los Estados Unidos es a estar pendientes sobre posibles incendios forestales, ya que las altas temperaturas y el ambiente seco se unirán a ráfagas de viento de entre 60 a 70 kilómetros por hora a partir de este martes y hasta el sábado, por lo que se espera que con las lluvias esta alerta pueda ser retirada para el sur de Arizona y norte de Sonora.