Cecilia García Luna es reconocida por 20 años de entrega a la educación preescolar

En el marco de las festividades escolares de fin de curso, la comunidad del Jardín de Niños “5 de Mayo” celebró el compromiso y la trayectoria de la educadora Cecilia García Luna, quien alcanzó dos décadas de labor ininterrumpida en la formación infantil en Nogales, Sonora.
Durante la ceremonia, una representante de la sociedad de padres y madres de familia tomó la tribuna para dedicar un emotivo mensaje a la docente, donde enalteció la paciencia infinita, los sabios consejos y la entrega incondicional de la maestra, al describirle ante el público como una guía, una protectora y una segunda madre para las múltiples generaciones que pasaron por sus aulas.
Nos sentimos profundamente honrados de dedicar un momento especial a una mujer cuya vocación ha marcado la vida de cientos de niños en este jardín 5 de Mayo; maestra Cecilia García Luna, veinte años de servicio se dice pronto, pero detrás de esas dos décadas hay innumerables historias, manifestó la representante de las familias.
Nos sentimos profundamente honrados de dedicar un momento especial a una mujer cuya vocación ha marcado la vida de cientos de niños en este jardín 5 de Mayo; maestra Cecilia García Luna, veinte años de servicio se dice pronto, pero detrás de esas dos décadas hay innumerables historias, manifestó la representante de las familias.
Tras aceptar un colorido arreglo floral de manos de una pequeña alumna graduada, la homenajeada acudió al micrófono para pronunciar palabras de agradecimiento. Con notable emoción, confesó que el reconocimiento la tomó por sorpresa y agradeció profundamente la confianza de las familias a lo largo de los años.
La maestra Cecilia García Luna reafirmó su amor por la enseñanza, una profesión que considera un honor al permitirle educar a los menores y, al mismo tiempo, aprender de ellos.
El acto culminó con la entrega formal de una placa conmemorativa para la docente por parte de la directora del plantel de nivel preescolar Leslie Judith Martínez Mejía y también de la maestra Nidia Araceli Vega Corral, Asesora Técnico Pedagógica de la Zona Escolar 048.
Entre aplausos, fotografías y música festiva, los asistentes despidieron el evento, el cual plasmó la huella imborrable que la maestra Cecilia imprimió en el corazón de la comunidad escolar nogalense.