Cecilia García Luna es reconocida por 20 años de entrega a la educación preescolar

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La comunidad del Jardín de Niños "5 de Mayo" rindió homenaje a la educadora por dos décadas de servicio, destacando su compromiso, vocación y legado en la formación de generaciones de estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/06/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 04:33 PM.