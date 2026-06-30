Donacion de sangre en IMSS Nogales crece con campaña 'Todos llevamos un héroe en la sangre'

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La doctora Marisol Guadalupe Medina López informó que la estrategia de concientización ha elevado significativamente la captación de donadores efectivos y llamó a la población a participar de manera informada y responsable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/06/2026 09:40 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 09:46 AM.