Donacion de sangre en IMSS Nogales crece con campaña 'Todos llevamos un héroe en la sangre'

Gracias a la implementación de la campaña altruista que hoy lleva el lema “Todos llevamos un héroe en la sangre”, el Banco de Sangre del IMSS Nogales registra un incremento significativo en la afluencia y captación efectiva de donadores, al demostrar el respaldo social y la empatía de la comunidad hacia esta noble causa.
Así lo expuso Marisol Guadalupe Medina López, médica familiar y evaluadora del Banco de Sangre, al calificar este incremento como un gran logro para la institución. Detalló que, anteriormente, de un promedio de 15 a 16 personas que acudían a donar, únicamente entre 5 y 6 lograban concretar el proceso debido a la falta de preparación. Hoy, gracias a la concientización de la campaña, la efectividad ha repuntado; como este lunes, de 26 pacientes registrados en un solo día, hasta 11 lograron donar exitosamente.
Seguido por la biometría hemática, un estudio fundamental para valorar la calidad de la sangre, precisó que aquí se detecta si el paciente presenta anemia o hemoglobina baja, infecciones o leucocitos elevados, así como plaquetas bajas, siendo estos los principales motivos clínicos de rechazo.
Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es la necesidad de hablar con la verdad durante el interrogatorio médico, ya que se han presentado casos donde los aspirantes omiten información sobre el consumo de sustancias o estilos de vida de riesgo. Sin embargo, la exploración física y los estudios posteriores terminan por revelar estas condiciones, por lo que hace un fuerte llamado a la honestidad para proteger tanto al donante como al receptor.
Otra referencia común es sobre la negativa de personas con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, al asegurar que los pacientes crónicos sí pueden donar, siempre y cuando su enfermedad esté controlada y hayan tomado su medicamento antes de acudir.
Otro caso de inquietud frecuente de descarte definitivo está relacionado con haber recibido transfusiones o cirugías, situación que también es una falsa apreciación, ya que se puede donar si ha pasado al menos un año desde la transfusión o procedimiento y sujeto a una prueba de anticuerpos.
La campaña “Todos llevamos un héroe en la sangre” continúa activa, por lo que ratifican el llamado a la sociedad a sumarse a esta cadena de vida, acudir informados, preparados y con la convicción de que un acto de minutos puede salvar múltiples vidas.