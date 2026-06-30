Dos policías resultan lesionados al detener a agresor por violencia familiar

Dos agentes de la Policía Municipal resultaron lesionados cuando atendían un llamado de violencia familiar en la colonia Los Encinos donde un sujeto que agredía a su mujer los golpeó con un tubo, siendo éste detenido.
El reporte policial detalla que siendo las 18:24 horas elementos preventivos acudieron a un domicilio de dicho sector donde reportaban el caso de violencia, en lugar se entrevistaron con la reportante quien les dijo que, al encontrarse en compañía con sus padres, su papá se comenzó a portar agresivo con su mamá.
Dijo que comenzó a amenazarla con una varilla, por lo que marcó al 911, haciendo mención que al darse cuenta su papá de que habían marcado a la policía realizó amenazas contra su mamá.
Al arribo de los agentes el agresor tomó un tubo metálico y amenazando a los oficiales informando que no ingresarían al domicilio, por lo que los uniformados mediante comandos verbales le ordenaron que desistiera de sus amenazas y soltara el tubo, haciendo caso omiso a la indicación.
Siendo en ese momento que al intentar detenerlo el de nombre Martín "N" de 63 años, logró lesionar a dos de los oficiales, haciendo mención la reportante que no era su deseo interponer denuncia alguna y no deseaban ser certificadas ya que no habían sido lesionadas.
El agresor fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona detenida quedara a disposición de un Ministerio Público junto con la materia del delito, para el deslinde de responsabilidades.
Cabe mencionar que los agentes fueron certificados con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.