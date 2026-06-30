Dos policías resultan lesionados al detener a agresor por violencia familiar

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Un hombre de 63 años atacó con un tubo metálico a los agentes que acudieron a atender un reporte de violencia familiar; fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 05:15 PM.