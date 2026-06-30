Emotiva clausura de la Generación 2024-2026 en el Jardín de Niños “5 de Mayo”

En una ceremonia cívica llena de emotividad y orgullo, los estudiantes de la Generación 2024-2026 del Jardín de Niños "5 de Mayo", plantel ubicado en el conjunto habitacional Infonavit 5 de Mayo en Nogales, Sonora, celebraron la culminación de su etapa preescolar.
El evento congregó a padres de familia, equipo docente y autoridades educativas para despedir a los menores de cara a su transición hacia la educación primaria. Contándose en el presídium a la señora Leslie Contreras, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia; a la maestra Nidia Araceli Vega Corral, Asesora Técnico Pedagógica de la zona escolar 048 y la maestra Leslie Judith Martínez Mejía, Directora del plantel y anfitriona de la ceremonia.
Es un honor recibirlos en el jardín de niños 5 de Mayo en este día tan especial, hoy nos reunimos para celebrar el cierre de un ciclo, el esfuerzo de nuestros pequeños y la culminación de una etapa fundamental en su formación, manifestó la educadora Zulma Edith Jones Romero, maestra de ceremonia.
Adiós mi mesita, adiós mi crayón, hoy guardamos todos los recuerdos dentro del corazón. Jugamos, reímos, mucho también aprendimos, y aunque hoy nos toque decir adiós, nuestra amistad seguirá. Vamos rumbo a primaria con emoción y alegría, y con hermosos recuerdos de esta linda travesía, declamó.
Hoy los veo y me lleno de orgullo al reconocer todo lo que hemos vivido juntos en estos pasillos, expresó la académica, al destacar además que los alumnos no solo asimilaron letras y números en las aulas, sino que desarrollaron la capacidad de compartir, aprendieron a ser buenos compañeros y, sobre todo, a creer en sí mismos.
Niños, nunca dejen de preguntar, de explorar y de sonreír, gracias, este jardín siempre será su casa, concluyó la educadora ante los aplausos de los orgullosos asistentes.