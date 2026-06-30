Emotiva clausura de la Generación 2024-2026 en el Jardín de Niños “5 de Mayo”

...

En una emotiva ceremonia, alumnas y alumnos del plantel ubicado en Infonavit 5 de Mayo concluyeron su educación preescolar y se preparan para iniciar una nueva etapa en la primaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/06/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 04:22 PM.