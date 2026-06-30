Entregan tanque “Coahuila” para fortalecer el suministro de agua en Nogales

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Con una inversión estatal de 10.8 millones de pesos, la nueva infraestructura beneficiará a más de seis mil familias de los sectores Oriente y Suroeste al mejorar la distribución y presión del agua potable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 10:02 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 10:06 AM.