Entregan tanque “Coahuila” para fortalecer el suministro de agua en Nogales

Con una inversión estatal de 10.8 millones de pesos y en beneficio de más de seis mil familias que residen en los sectores Oriente y Suroeste de la ciudad, el día de ayer fue entregado al Ayuntamiento de Nogales el tanque de almacenamiento de agua potable “Coahuila”, ubicado en la colonia Bella Vista.
El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Leonardo Sandoval Mendoza, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, recibieron este depósito a nombre del alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Durante la entrega, se informó que el tanque cuenta con capacidad para almacenar mil 500 metros cúbicos de agua, lo que permitirá fortalecer el suministro en una zona de alta demanda y mejorar la distribución del recurso hídrico hacia las familias beneficiadas.
A nombre del gobernador Alfonso Durazo Montaño y del secretario de Bienestar Social en el Estado, Fernando Rojo de la Vega, la subsecretaria de Bienestar Estatal, Alma Limón Moreno, destacó que esta obra representa un avance importante para mejorar el acceso al agua potable en el sector Oriente de la ciudad.
Sandoval Mendoza explicó que este proyecto, ejecutado con recursos estatales, forma parte de los compromisos impulsados por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales en materia de suministro de agua potable, al considerar que su operación permitirá mejorar el servicio en los sectores Oriente y Suroeste de Nogales.
Precisó que, con la puesta en funcionamiento de este tanque de almacenamiento, se incrementará la presión en la red de distribución y se reforzará el abasto del vital líquido en colonias donde históricamente se han presentado dificultades en el servicio.
Por su parte, Medina Esqueda agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por cumplir el compromiso de apoyar a Nogales con infraestructura que contribuya a mejorar el abasto de agua potable y la calidad de vida de las familias.