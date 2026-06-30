Hombre golpea con un tubo a vecino tras reclamarle por su novia en la colonia Bolívar

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La víctima, de 29 años, sufrió lesiones en el rostro y un brazo luego de ser agredida en su domicilio; el responsable logró huir

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 05:07 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 05:10 PM.