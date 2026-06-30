Hombre golpea con un tubo a vecino tras reclamarle por su novia en la colonia Bolívar

Un residente de la colonia Bolívar en Nogales, Sonora reportó a las autoridades que fue golpeado con un tubo tras reclamarle sobre su interacción con su novia para luego huir.
Los informes de seguridad pública detallan que siendo las 07:56 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle 27 de agosto en la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Rafael de 29 años, el cual les manifestó que al encontrarse en su casa llegó una persona del sexo masculino el cual le comenzó a reclamar sobre su novia, de quien no proporcionó información, para posteriormente golpearlo con un tubo metálico en la cara y en el brazo para posteriormente retirarse.
Ante lo sucedido el lesionado fue trasladado ante el médico de guardia, quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.