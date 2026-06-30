Marco Martínez presenta avances del IMDEN ante regidores de Nogales

Regidores del Ayuntamiento de Nogales sostuvieron una reunión de trabajo con el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez Rodríguez, para dar seguimiento a temas relacionados con el funcionamiento, los proyectos y la aplicación de recursos de esta dependencia paramunicipal.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, informó que este encuentro derivó de las sugerencias realizadas por algunos ediles durante pasadas sesiones de Cabildo, con el propósito de ampliar la información solicitada, fortalecer la transparencia y mantener una comunicación institucional más clara.
Resaltó que el funcionario expuso con detalle lo referente a la aplicación de los recursos asignados del presupuesto municipal a dicha institución, así como los programas, proyectos y acciones operativas que se desarrollan desde el Instituto Municipal del Deporte.
Durante la reunión también se pusieron sobre la mesa diversas sugerencias y propuestas para mejorar la operatividad de la institución, así como fortalecer el plan de trabajo en materia de mejoramiento de la infraestructura deportiva en Nogales.
Los regidores obtuvieron buenas respuestas por parte del director del Instituto Municipal del Deporte y, además, se hizo el compromiso de abundar en los detalles de los informes que esta dependencia paramunicipal presenta en cada reunión ordinaria de Cabildo, comentó Sedano Ruiz.