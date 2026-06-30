Marco Martínez presenta avances del IMDEN ante regidores de Nogales

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El director del Instituto Municipal del Deporte expuso el manejo de recursos, programas y proyectos de la dependencia durante una reunión de trabajo enfocada en fortalecer la transparencia y la infraestructura deportiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/06/2026 10:54 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 10:58 AM.