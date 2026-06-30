Preparatoria Municipal de Nogales anuncia su próxima graduación y ciclo de inscripciones

La maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora general de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", confirmó que 211 alumnos de la institución culminarán su educación media superior este sábado 4 de julio.
Los planteles Colosio y La Mesa de Nogales, Sonora, entregarán a la sociedad una nueva generación de jóvenes con las herramientas necesarias para su ingreso a cualquier nivel universitario, por lo que, destacó el trabajo en equipo del personal escolar para brindar una ceremonia inolvidable a las y los egresados.
Hemos estado trabajando con todo el equipo de la Prepa Municipal de ambos planteles para que tengan una graduación bonita, como se lo merecen, manifestó la directora.
Comentábamos en una reunión de padres de familia del plantel de La Mesa que pues es una etapa única y especial que tiene que ser inolvidable para los jóvenes que van a culminar su nivel media superior y que los padres de familia siguen confiando en la Preparatoria Municipal, donde sus hijos salen con las herramientas necesarias para poder ingresar a cualquier universidad que ellos deseen, agregó.
Sobre el nuevo ciclo escolar previsto para iniciar el próximo 10 de agosto, la preparatoria registra una alta demanda como primera opción en las familias nogalenses, al precisar que, hasta el momento, seis grupos ya completaron su inscripción en el plantel Colosio y tres más en La Mesa, con la premisa que aún hay cupo y aulas disponibles para más aspirantes.
La directora Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez enfatizó el apoyo económico que la escuela representa para la comunidad, al precisar es la única preparatoria de su tipo a nivel nacional, la cual mantiene su tarifa de inscripción cuatrimestral sin aumentos desde hace varios ciclos y omite el cobro de mensualidades.
A la par, el plantel se consolida como una escuela inclusiva al recibir alumnos con discapacidades visuales y auditivas, desde la importancia de abonar a la capacitación continua para el personal docente, administrativo y directivo en sistema Braille y Lengua de Señas Mexicana para brindar una atención educativa óptima.
Gutiérrez Gómez invitó a las madres y padres de familia a depositar su confianza en la escuela, la cual cuenta con incorporación oficial a la Universidad de Sonora (Unison) y dispone de 16 años de operación en beneficio de la educación integral de jóvenes nogalenses.