Preparatoria Municipal de Nogales anuncia su próxima graduación y ciclo de inscripciones

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La directora general destacó que los egresados de los planteles Colosio y La Mesa concluyen su formación con las herramientas necesarias para ingresar a la universidad, mientras continúa el proceso de inscripción para el próximo ciclo escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/06/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 04:12 PM.