Reto Santa Cruz rompe récord de participación en el Serial Municipal de Ciclismo

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La cuarta etapa del circuito reunió a 127 ciclistas, registró saldo blanco y consolidó el crecimiento del ciclismo de montaña en la región gracias al trabajo conjunto de clubes, autoridades e instituciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/06/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 30/06/2026 10:37 AM.