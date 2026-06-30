Reto Santa Cruz rompe récord de participación en el Serial Municipal de Ciclismo

Con un ambiente de camaradería deportiva, una dedicada logística y saldo sin incidentes, se llevó a cabo el esperado “Reto Santa Cruz”, como la cuarta etapa del Serial Municipal de Ciclismo. El evento no solo destacó por sus impresionantes rutas a través de la sierra, sino también por batir el récord de participación en lo que va del circuito.
La competencia exigió lo mejor de las y los ciclistas a través de tres salidas simultáneas diseñadas para diferentes niveles de resistencia: la primera, desde el Parque Mascareñas para la ruta más extensa con un recorrido de 35 kilómetros; la segunda, en la zona conocida como “La Virgen”, en el camino a Santa Cruz por la sierra, y “El Puerto”, justo en los límites territoriales de Nogales y Santa Cruz, con un circuito de 20 kilómetros.
Desde la sinergia institucional y deportiva, el éxito del evento fue el resultado de un esfuerzo coordinado, donde la organización principal estuvo a cargo de los clubes Star Bikes y Rebeldes MTB Nogales, quienes trabajaron de la mano con el Instituto Municipal del Deporte, dirigido por Marco Alonso Martínez Rodríguez, y la Liga Municipal de Ciclismo, a cargo de Bladimir Gil López.
El evento contó con el respaldo del Gobierno Municipal de Santa Cruz, encabezado por la presidenta Guadalupe Salomón, y en materia de protección a los atletas, el operativo de seguridad implementado por el Mando Coordinado de Santa Cruz y los clubes locales garantizó un trayecto seguro, además de destacar la distribución de los múltiples puntos de hidratación que mantuvieron a los competidores en óptimas condiciones.
El Serial Municipal de Ciclismo ha demostrado un crecimiento constante etapa tras etapa, al evidenciar el auge del ciclismo de montaña en la región y, a decir del comité organizador, en esta cuarta edición se logró batir el récord de participación el día de la carrera con 127 adultos en la pista, mientras que eventos anteriores como el de Nogales Cycling mantuvieron récords de inscripción.
Al finalizar la jornada, la satisfacción de los corredores fue el mejor indicador del triunfo logístico; las sonrisas en la meta y el saldo blanco reafirmaron que el evento superó las expectativas.
Ángel Cubedo, representante de Star Bikes y voz clave en el comité organizador, expresó su gratitud a todos los involucrados:
“Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que nos brindaron. Entre todos, no se podría haber logrado algo así y se los agradezco por sus apoyos; estamos al 100 para las siguientes etapas, estamos ahí pendientes”.
Por su parte, el comité organizador y los clubes participantes comparten una visión clara y optimista de ir por buen camino, y el objetivo para el resto del serial es mantener esta curva ascendente, sumar a más entusiastas del pedal en cada nueva convocatoria y demostrar que, en Nogales y sus alrededores, el ciclismo de montaña se pone cada vez mejor.