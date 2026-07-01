Anuncia Imfoculta cursos de verano 2026 con diversos talleres en Nogales

Con una propuesta que ofrece danza, apicultura profesional y la intervención del entorno urbano, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) anunció de forma oficial la conclusión de sus talleres de ciclo regular y la apertura de los esperados cursos de verano 2026.
En conferencia de prensa, el director Nadir Altair del Cid reconoció el talento y dedicación de los alumnos de la ciudad, informando que la clausura general en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) se llevará a cabo el jueves 2 de julio a las 16:00 horas, mientras que en el IMFOCULTA será el viernes 3 de julio a la misma hora.
En IMFOCULTA creemos que la cultura es un puente que une comunidad, memoria e identidad. Hoy les invitamos a sumarse y difundir estas actividades que buscan fortalecer ese vínculo en nuestra comunidad. Vamos a estar llevando a cabo… para los cursos de verano vamos a tener talleres aquí en IMFOCULTA y otros que se van a estar impartiendo en la Fábrica de Artes y Oficios que es el FARO, mencionó Rubén Araiza, encargado de los talleres de IMFOCULTA.
Por su parte, el instructor de apicultura, Manuel Rosas, destacó el impacto que ha tenido el taller, que asesora a estudiantes para registrarse oficialmente ante las autoridades correspondientes, y confirmó que la edición veraniega para niños mantendrá el uso de trajes especiales y experiencias de campo.
Este curso va a incluir algo ya más práctico, donde van a poder ir a ver en vida real cómo se ve un apiario, cómo trabajan las abejas en un apiario. Entonces, hemos estado creciendo, llevamos dos años ahí con el curso de las abejas, el taller de las abejas, indicó Manuel Rosas.