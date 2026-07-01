Anuncia Imfoculta cursos de verano 2026 con diversos talleres en Nogales

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IMFOCULTA presentó su programa de verano, que incluirá talleres para todas las edades, además de la clausura del ciclo regular con presentaciones artísticas y exposiciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/07/2026 12:33 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 12:40 PM.