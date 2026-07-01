Cabildo de Nogales fortalece programas del DIF y aprueba alimentación escolar para 2026

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Los regidores autorizaron por unanimidad el convenio para el Programa de Alimentación Escolar, además del nuevo Reglamento Interior del DIF Municipal y la actualización del Instituto Nogalense de la Juventud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/07/2026 10:35 AM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 10:39 AM.