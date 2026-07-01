Cabildo de Nogales fortalece programas del DIF y aprueba alimentación escolar para 2026

En sesión ordinaria encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, el Cabildo de Nogales, Sonora aprobó por unanimidad el convenio de colaboración que permitirá fortalecer el Programa de Alimentación Escolar, así como el nuevo Reglamento Interior del Sistema DIF Municipal, instrumentos orientados a mejorar la atención social y la organización institucional en beneficio de la ciudadanía.
Uno de los acuerdos de mayor impacto fue la autorización para celebrar el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Sonora, el Ayuntamiento de Nogales y el Sistema DIF Municipal, mediante el cual se ejecutará el Programa de Alimentación Escolar durante el periodo de marzo a diciembre de 2026.
Este programa permitirá reforzar las acciones de apoyo alimentario dirigidas a niñas, niños y adolescentes del municipio, contribuyendo al bienestar de la comunidad estudiantil y al acompañamiento de las familias nogalenses.
Asimismo, el pleno aprobó el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal, documento que permitirá fortalecer la organización interna del organismo y brindar mayor eficiencia en la operación de los programas y servicios que se ofrecen a la población.
De igual forma, se autorizó la actualización del Manual de Organización del Instituto Nogalense de la Juventud, con el propósito de optimizar su funcionamiento institucional y fortalecer las acciones dirigidas a este sector de la comunidad.
En materia de patrimonio municipal, las y los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría la baja total y definitiva de diversos bienes muebles que forman parte de los activos del Ayuntamiento, procedimiento presentado por la síndica municipal Edna Elinora Soto Gracia, con el objetivo de mantener actualizado el inventario municipal y dar el destino final correspondiente a los bienes que han concluido su vida útil, conforme a la normatividad vigente.
Como parte de los asuntos abordados durante la sesión, el Ayuntamiento también aprobó diversos acuerdos relacionados con jubilaciones e incapacidad permanente total y definitiva de trabajadores municipales, además del análisis de nuevas solicitudes de pensión, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el respeto a los derechos laborales de sus servidoras y servidores públicos.
Los trabajos se desarrollaron con el quórum legal correspondiente y fueron conducidos conforme a la normatividad vigente por el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, quien dio seguimiento al desarrollo de la sesión y certificó los acuerdos aprobados por el pleno.
Con las decisiones adoptadas en esta sesión ordinaria, el Gobierno Municipal de Nogales avanza en el fortalecimiento de la administración pública, la atención social, el orden patrimonial y la mejora institucional de los organismos que brindan servicio directo a la ciudadanía.