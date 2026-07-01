Consulado de Nogales fortalece estrategia para proteger los derechos de migrantes

La prioridad de blindar los derechos de los migrantes a los constantes cambios políticos y la desinformación en la frontera, ha resultado en un esfuerzo institucional sin precedentes, por lo que en un entorno donde las interpretaciones sesgadas suelen genera confusión, la diplomacia busca respuesta inmediata desde el terreno de los hechos.
Con este objetivo, el Consulado General de México en Nogales, Arizona, encabezado por el titular diplomático Marcos Moreno Báez, sirvió de sede para la primera reunión de coordinación y capacitación para las oficinas de la franja fronteriza, la cual contó con la guía directa de la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, Vanessa Calva Ruiz, quien mencionó el encuentro busca sistematizar las estrategias de defensa ante una cambiante dinámica regional.
Y esa prioridad que nos han marcado en todo momento tiene un sustento institucional muy fuerte y ustedes no se los tengo que decir, pero México hace lo que ningún otro país hace en la defensa y la protección de sus nacionales en el exterior. Y la frontera tiene obviamente una dinámica, vive en un espacio distinto y único, y por eso deseamos mucho que esta oportunidad de saber en cómo están viendo las cosas, cuáles han sido aquellas circunstancias en donde estamos encontrando áreas de oportunidad, siempre con el deseo de hacer cosas nuevas, con mayor creatividad, con mayor innovación, pero que hagan que esta labor tan delicada y tan importante que ustedes realizan se pueda hacer de una forma siempre oportuna y muy objetiva, comentó Calva.
La intención detrás de este ejercicio, de acuerdo con Calva, es centralizar las experiencias acumuladas por el personal de protección en cada cruce fronterizo, para integrarlas a las directrices de la cancillería, con lo que analizan dotar de mayor contundencia a las acciones de auxilio y asistencia jurídica, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El consulado es la principal puerta que debe tocar una persona mexicana cuando está fuera de México, porque es en donde tiene información oficial y segura y eso permite que entonces no nada más el área de protección en la que tengo el privilegio de estar, pero recibes toda una serie de información al momento que te acercas a un consulado. Ahora, la información que me parece que luego puede difundirse o las interpretaciones de medidas que pueden estar desarrollándose en una región o en un estado, muchas veces generan confusión y yo creo que por eso ha sido no saber que los consulados, los colegas que están aquí tienen estas vinculaciones importantes con representantes legales, con organizaciones a favor de la defensa de los derechos y con las mismas autoridades con las que también se mantiene un intercambio respetuoso y muy constante para cumplir ese objetivo, la defensa de los derechos, mencionó.