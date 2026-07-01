Consulado de Nogales fortalece estrategia para proteger los derechos de migrantes

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Representantes de 11 consulados de la frontera México-Estados Unidos participaron en una reunión de coordinación encabezada por la SRE para reforzar la atención, asistencia jurídica y protección de los mexicanos en el exterior

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/07/2026 03:00 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 03:15 PM.