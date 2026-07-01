Fortalecen la prevención del delito con jornada escolar

Para fortalecer la cultura de la prevención, la legalidad y la sana convivencia entre niñas, niños y adolescentes, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Prevención del Delito, llevó a cabo una jornada del programa “Prevención en tu Escuela” en las instalaciones del Instituto Marcel.
La actividad tuvo como propósito acercar a las y los estudiantes información, herramientas y orientación que les permitan identificar conductas de riesgo, tomar decisiones responsables y reforzar valores dentro y fuera del entorno escolar.
La jornada fue coordinada por la subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Carolina Encinas, con la participación de los cinco departamentos que integran este programa: DARE, Educación Vial, Proximidad Social, UNAVIM y Heptatlón, cuyos elementos impartieron pláticas, dinámicas y actividades enfocadas en la prevención de la violencia, el autocuidado, la seguridad vial, la cultura de la denuncia y el fortalecimiento de la confianza entre la ciudadanía y la corporación policial.
Durante el encuentro, también se brindó información a las y los alumnos sobre las responsabilidades de las personas menores de edad ante la ley, así como las consecuencias legales que pueden derivarse de la comisión de delitos o faltas administrativas.
Estamos trabajando directamente con niñas, niños y adolescentes porque sabemos que la prevención empieza desde las aulas; queremos que conozcan sus derechos, pero también sus responsabilidades, y que cuenten con herramientas para tomar mejores decisiones, expresó Melissa Carolina Encinas.
Seguiremos llevando estas jornadas a más instituciones educativas del municipio, porque nuestro objetivo es llegar al mayor número posible de estudiantes y sembrar en ellos una cultura de respeto, legalidad y sana convivencia, agregó.
La seguridad también se construye con educación, orientación y cercanía; por eso continuaremos impulsando estos espacios de aprendizaje que nos permiten prevenir antes que corregir, puntualizó.