Fortalecen la prevención del delito con jornada escolar

...

La Subdirección de Prevención del Delito llevó el programa "Prevención en tu Escuela" para promover la legalidad, el autocuidado y la sana convivencia entre estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/07/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 11:16 AM.