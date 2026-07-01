Identifican restos hallados en fosa clandestina de Nogales; pertenecían a joven desaparecido en 2022

Autoridades y agrupaciones civiles confirmaron la identidad de los restos humanos localizados el pasado 23 de mayo en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones del sector conocido como “Mariposa”.
La víctima ha sido identificada como Jorge Andrez García Gonzales, un joven que había sido reportado como desaparecido en esta ciudad fronteriza desde el 08 de junio del año 2022; tras la confirmación pericial, su ficha de búsqueda fue actualizada oficialmente por las agrupaciones con la leyenda de localizado sin vida.
El hallazgo de la fosa clandestina fue resultado de un intenso operativo de rastreo encabezado por el colectivo Buscando Corazones Nogales, bajo el liderazgo de Ramona Ayala Ortiz, quien detalló que el descubrimiento fue posible gracias a la participación directa de estudiantes de criminología de una universidad privada local, quienes realizaron las labores de inspección en el terreno y fueron los que encontraron los restos.
Los registros documentales del día de la búsqueda muestran al numeroso grupo de trabajo en una zona agreste y boscosa de la periferia poniente de Nogales, donde, en los recorridos participaron integrantes del colectivo con sus camisetas alusivas a sus seres queridos desaparecidos, acompañados por los jóvenes estudiantes que vestían uniformes de la especialidad.
Como parte del resguardo de la escena, tras ubicar el punto positivo al pie de un árbol, el área fue inmediatamente delimitada con cinta amarilla para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Durante las diligencias, el contingente civil y estudiantil estuvo custodiado por elementos de la Policía Municipal y agentes de corporaciones de seguridad estatales, quienes brindaron resguardo perimetral a buscadores a lo largo del operativo en el terreno escarpado.
La identificación de Jorge Andrez García Gonzales pone fin a casi cuatro años de incertidumbre para su familia y destaca la creciente y necesaria colaboración entre los colectivos de búsqueda, las instituciones académicas locales y las autoridades para hacer frente a la crisis de desapariciones en la región.