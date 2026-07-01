Identifican restos hallados en fosa clandestina de Nogales; pertenecían a joven desaparecido en 2022

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Autoridades confirmaron que los restos localizados el pasado 23 de mayo en el sector Mariposa corresponden a Jorge Andrez García Gonzales, cuyo caso permanecía sin resolver desde junio de 2022

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/07/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 04:59 PM.