Impulsan exposición que unirá fotografía, rock y arte independiente en Nogales

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La muestra colectiva se realizará del 1 al 29 de agosto en Clockwork Records, con fotografía, pintura en vivo, conferencias y conciertos para rescatar la memoria musical de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/07/2026 11:40 AM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 11:53 AM.