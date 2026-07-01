Impulsan exposición que unirá fotografía, rock y arte independiente en Nogales

El análisis de la evolución generacional del rock, la pintura en vivo y el rescate de la memoria visual de la frontera se juntarán en una exposición colectiva de fotografía y música independiente que se llevará a cabo del 1 al 29 de agosto en las instalaciones de Clockwork Records.
El director del IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid, mencionó que este tipo de eventos pueden lograrse gracias al respaldo del presidente municipal Juan Gim Nogales, quien abre la puerta a iniciativas independientes, y destacó la importancia de sumar esfuerzos con espacios privados para abrir escenario a los nuevos creadores del arte nogalense.
Pues nos llena de entusiasmo impulsar este tipo de espacios que fortalecen la expresión artística, el talento local y la convivencia cultural de nuestra comunidad. Esta exposición representa un punto de encuentro entre la fotografía, la música y la reflexión artística, dando voz y escenario a creadores independientes, a proyectos que enriquecen la identidad cultural en Nogales, mencionó Del Cid.
En el ámbito artístico, el fotógrafo Mario Rzzeslawski detalló que la muestra abrirá el 1 de agosto en punto de las 17:00 horas con imágenes propias y de los creadores René Moreno y César Morado, acompañados por una conferencia de la historia musical y las presentaciones de agrupaciones como Hueso Colorado, Luck Luster y Paranoica, para concluir el 29 del mismo mes con bandas invitadas de Hermosillo y Tucson.
Vamos a presentar en esta exposición, pues va a ser la colección de fotografías que he tomado a través de los años. También vamos a, en compañía de mi colectivo Borderlines, haremos pintura en vivo para después proyectar. Ya sea, bueno, más bien serán los dos días, tanto en la apertura como en la clausura de la exposición, compartió.