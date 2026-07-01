Inicia pavimentación de la calle Pirgos con recursos 100% municipales

La pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de la calle Pirgos, en la zona de El Greco, arrancó el martes gracias a los ahorros y economías logradas con el presupuesto de la obra pública municipal, una estrategia que busca mejorar el circuito vial y la superficie de rodamiento en este sector de alta afluencia en Nogales, Sonora.
Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Nogales, explicó que los trabajos se ejecutan con recursos 100% municipales y forman parte de un plan integral para dar mayor fluidez a la zona, donde previamente se ha instalado una guarnición central para evitar las vueltas en U.
Definitivamente, cuando se manejan los recursos de una manera eficiente, pues podemos observar los resultados aquí; aquí esta obra, pues son con recursos municipales y le va a venir a dar más orden todavía a esta área, comentó Medina.
Bueno, en el último censo que se hizo del estudio de movilidad, aquí por el Boulevard El Greco circulan alrededor de 25 a 30 mil vehículos diarios; aquí en la calle Pirgos, pues también tenemos una cantidad no igual, pero aproximadamente, ya que es una ruta de conexión principal entre la calle Alejandría y el Boulevard El Greco, mencionó.