Inicia pavimentación de la calle Pirgos con recursos 100% municipales

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La obra se ejecuta con ahorros del presupuesto de obra pública y permitirá mejorar la movilidad y el circuito vial en la zona de El Greco, donde circulan hasta 30 mil vehículos al día

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/07/2026 11:25 AM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 11:33 AM.