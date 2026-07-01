Invitan a carrera con causa para ayudar a Alejandrito a conseguir un exoesqueleto

Representantes del Instituto Municipal del Deporte (IMDEN) y Altruistamente Locos, sumados con grupos de corredores locales, anunciaron la carrera Run Party con Causa "¡Corremos por Alejandrito!", un evento de 5 kilómetros programado para el domingo 12 de julio a las 6:30 de la mañana en la Plaza Miguel Hidalgo en Nogales, Sonora.
El objetivo principal de la competencia deportiva es recaudar fondos para la compra de un exoesqueleto pediátrico, dispositivo tecnológico que permitirá a Alejandrito, un niño nogalense de seis años con parálisis cerebral infantil, desarrollar su movilidad y lograr independencia física.
Durante conferencia de prensa en las instalaciones del IMDEN, con la representación del director Marco Martínez Rodríguez, participaron el subdirector Cristóbal Corral y la coordinadora deportiva Olga Gaxiola, así como Plácido Quintero, integrante del grupo Altruistamente Locos.
Plácito Quintero explicó que la actividad nació como una celebración de cumpleaños en conjunto con Matilde González, del Club Perros de Atletismo, pero decidieron transformarla en un evento benéfico tras conocer la historia del menor a través del corredor Luis Patiño.
Laura Ayala, madre de Alejandrito, expresó su agradecimiento a los organizadores y a la comunidad por el respaldo, por su parte, la fisioterapeuta Victoria detalló los beneficios del equipo robótico, y destacó la felicidad del niño al probar la tecnología durante una valoración médica en Guadalajara, donde logró sostenerse sobre sus propios pies por primera vez.
La cuota de inscripción tiene un costo de 200 pesos y los recursos económicos recaudados se depositarán directamente en una cuenta a nombre de la madre del beneficiado. El comité organizador entregará medallas a los primeros 300 corredores en cruzar la meta, además de premiar con trofeos a los tres primeros lugares de las categorías femenil y varonil; también otorgarán un reconocimiento especial al equipo con mayor número de participantes inscritos.
Las personas interesadas en participar o donar pueden realizar su registro a través de la página web oficial o mediante el código QR disponible en el cartel del evento, adicionalmente, el grupo Nogales Running Club facilitará inscripciones físicas el próximo miércoles en la sucursal de Soriana.