Invitan a carrera con causa para ayudar a Alejandrito a conseguir un exoesqueleto

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El IMDEN, Altruistamente Locos y grupos de corredores realizarán el próximo 12 de julio la Run Party con Causa "¡Corremos por Alejandrito!", con el objetivo de recaudar fondos para un dispositivo que mejorará la movilidad de un niño nogalense con parálisis cerebral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/07/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 04:39 PM.