Llaman a respetar a la autoridad tras desmanes en festejos por triunfo de México

A respetar a las autoridades preventivas exhortan a la sociedad de Nogales durante y después de los juegos del mundial de futbol donde juega la selección de México, luego de que el pasado martes tras el triunfo del equipo nacional aficionados acudieran a la plaza del monumento a Juárez donde estuvieron a punto de volcar una patrulla de la Policía Municipal en Nogales, Sonora.
Directivos de la corporación señalaron que dichas acciones son una total falta de respeto a la autoridad y que se trata de conductas que la gente replica de otras ciudades y que no serán toleradas de darse en los próximos eventos.
Invitan a los padres de familia a que estén al pendiente de las acciones de sus hijos ya que la mayoría de las personas que se comportaron de dicha manera la noche del martes se encontraban evidentemente bajo los influjos del alcohol u otras sustancias.
En videos que se hicieron virales en redes sociales se aprecia como un grupo de jóvenes rodearon una patrulla de la policía municipal y comenzaron a moverla sin que los agentes reaccionaran para evitarlo.
También se documentaron acciones en contra de un adulto mayor que fue elevando al aire incluso tirado al suelo por el mismo grupo de jóvenes, quienes en otro momento le dieron “pamba” a un motociclista quien no se vio afectado, incluso una persona en silla de ruedas fue forzada literalmente a participar en una porra sin su consentimiento.
Sobre este tema los comentarios en redes dictan diferentes opiniones, ¿a usted que le parece?.