Llaman a respetar a la autoridad tras desmanes en festejos por triunfo de México

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Autoridades de Nogales advirtieron que no tolerarán actos como el intento de volcar una patrulla durante las celebraciones del pasado martes e hicieron un llamado a vivir los festejos con responsabilidad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/07/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 05:11 PM.