OOMAPAS proyecta nuevo equipo para restablecer el servicio de agua en La Mesa

...

El organismo informó que el pozo de la zona presenta una falla en su equipo de bombeo y estima regularizar el suministro en un plazo aproximado de 30 días, mientras mantiene el abastecimiento mediante pipas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/07/2026 02:48 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 02:50 PM.