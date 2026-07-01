OOMAPAS proyecta nuevo equipo para restablecer el servicio de agua en La Mesa

El suministro de agua potable en el sector de La Mesa en Nogales, Sonora, se encuentra bajo la atención del OOMAPAS, tras una falla el pozo ubicado en la zona, que distribuye el vital líquido a la sección Pitayas, por lo que se han realizado diversas acciones, entre ellas un diagnostico interno para proyectas, comprar e instalar un sistema nuevo adaptado a las condiciones de esta infraestructura y dar solución definitiva a esta problemática.
Leonardo Sandoval Mendoza, director de OOMAPAS, comunicó que, para mitigar la falta del líquido, se asignó una flotilla de cuatro pipas exclusivas para la zona, en donde los ciudadanos son integrados en una ruta de distribución mediante reportes al 073, recibiendo el servicio de dos a tres veces por semana, dando prioridad a los usuarios regulares con su pago o a personas vulnerables.
Ya se extrajo todo el equipo, el equipo está dañado, se metió una cámara por parte de un externo para hacer un diagnóstico, realizar un diagnóstico exhaustivo del pozo, y ya nos arroja algunos datos con los cuales vamos a trabajar para proyectar un nuevo equipo, para un equipo más eficiente, cabe mencionar que los pozos son dinámicos, van cambiando sus niveles y sus características conforme al tiempo. Entonces, eso es lo que ya detectamos, eso es lo que estamos diseñando. Ya hoy sale ese diseño, mandamos pedir el equipo inmediatamente para instalarlo a la brevedad, mencionó Sandoval.
Por otro lado, Sandoval indicó, de acuerdo con sus mediciones, esta es la única zona que encuentra inconsistencias en el suministro, el cual de acuerdo a los cálculos técnicos, tendrá que regularizarse en los próximos 30 días, por lo que recomendó a los ciudadanos el revisar sus instalaciones hidráulicas en busca de problemas con flotadores de tinacos, sapitos de inodoros o fugas en general, para que el vital líquido llegue con mayor presión y sin problemas, una vez instalado este equipo necesario.
Entonces tenemos que generar más capacidad, tenemos que sustraer más líquido, y eso cuesta. Entonces esas personas, y aparte se pueden meter también en un problema jurídico, tiene consecuencias, es algo, estar conectado ilegalmente, yo pienso que a lo mucho un mes, y me estoy yendo largo, como se dice, Yo pienso ya vamos a pedir el equipo hoy, nos puede llegar en una semana o dos, y en cuanto nos llegue, ya lo vamos y lo instalamos inmediatamente para restablecerles el servicio lo antes posible, declaró el director.