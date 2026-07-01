Puesto Internacional: más de 60 años uniendo a Nogales con sabor y tradición

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Entre muros, cambios económicos y generaciones de clientes, el histórico negocio fronterizo mantiene viva una tradición gastronómica que se ha convertido en parte de la identidad de ambos Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/07/2026 01:11 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 01:19 PM.