Tesomóvil ofrecerá descuentos de hasta 75% en recargos este sábado en Nogales Sur

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las familias nogalenses, la tesorera municipal, Julia Huerta, lanzó una invitación abierta a la comunidad para aprovechar la jornada especial del “Tesomóvil”, que se instalará este sábado 4 de julio al sur de Nogales, Sonora.
La unidad móvil de la Tesorería Municipal estará operando en el estacionamiento de Bodega Aurrera Nogales Sur, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde las y los contribuyentes podrán acceder a beneficios exclusivos, al destacar hasta un 40% de descuento en el pago del impuesto predial general y un 75% de descuento en recargos.
La tesorera Julia Huerta expuso que esta iniciativa está dirigida a la ciudadanía en general, pero busca facilitar de manera particular los trámites a los residentes de las colonias del sector sur, al acercar la atención a vecinos de Nuevo Nogales, Villa Sonora, Fraccionamiento California, Casa Blanca, Los Altos, Colinas del Yaqui, Monarca, Las Acacias y Terrazas, entre otras zonas aledañas.
La titular de la Tesorería destacó que este tipo de estrategias han sido fundamentales para que la administración municipal fortalezca sus niveles de recaudación, al enfatizar que, gracias a la participación de contribuyentes cumplidos, el gobierno local logra disponer de los recursos propios necesarios para alcanzar las metas de servicios públicos y obras que exige la ciudadanía.
Bajo la premisa de que llegó el momento de aprovechar y ahorrar, la titular de la Tesorería reitera el llamado para que los ciudadanos no dejen pasar esta oportunidad de regularizar su situación patrimonial de manera rápida, con atención personalizada y sin la necesidad de trasladarse largas distancias.