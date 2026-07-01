Tesomóvil ofrecerá descuentos de hasta 75% en recargos este sábado en Nogales Sur

...

La Tesorería Municipal instalará una jornada especial en Bodega Aurrera Nogales Sur, donde los contribuyentes podrán aprovechar descuentos en el impuesto predial y realizar diversos trámites fiscales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/07/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 01/07/2026 04:20 PM.