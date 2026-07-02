Advierte Seguridad Pública que sancionará agresiones contra patrullas en festejos del Mundial

Como un hecho lamentable y una verdadera falta de respeto calificó el Comisario General de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, las acciones de ciudadanos en contra de una patrulla de la Policía Municipal el pasado martes durante festejos tras el triunfo de la selección mexicana de futbol.
Luis Arturo Corrales Ley, director de la corporación dijo que siempre estarán para proteger a la ciudadanía pero que estas acciones no serán toleradas durante los próximos eventos.
Afortunadamente los hechos no pasaron a mayores, pero si se trata de un acto de indisciplina por parte de la ciudadanía en general, hacia lo que es la autoridad en este caso una patrulla con elementos de la policía municipal de Nogales. Son hechos que lamentamos que la ciudadanía, fuera de lo que es el festejo, la alegría que traía, pues no estamos en contra de que lo demuestre de que lo festejen, pero si estamos en contra de que vayan y hagan este tipo de conductas hacia una autoridad, exclamó.
Los exhortamos, y los invitamos primero que nada a que respeten a la autoridad nosotros siempre estamos ahí, siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos y para darle sobre todo la seguridad de que estén bien, de que estén en un lugar seguro, donde salgan a festejar, manifestó.
No vamos a tolerar otro tipo de actos de indisciplina como lo que hicieron esta vez, que salieron a festejar el triunfo de la Selección Mexicana.
El actuar siempre será el mismo de nosotros, será la misma posición, dar la seguridad, dar la prevención a todo el ciudadano, únicamente nosotros pues sí vamos a estar enérgicos con los actos que hagan en este tipo de conductas hacia alguna autoridad, vamos a ser más enérgicos, vamos a proceder como es, como lo marca en su momento el Bando Policía o en su caso la ley, ya sea administrativo o penal, pero se va a proceder en este caso.
El actuar siempre será el mismo de nosotros, será la misma posición, dar la seguridad, dar la prevención a todo el ciudadano, únicamente nosotros pues sí vamos a estar enérgicos con los actos que hagan en este tipo de conductas hacia alguna autoridad, vamos a ser más enérgicos, vamos a proceder como es, como lo marca en su momento el Bando Policía o en su caso la ley, ya sea administrativo o penal, pero se va a proceder en este caso.
Sí, llegaron de momento en los lugares donde tuvimos conocimiento o donde nosotros nos dimos cuenta que llegaban con esta bebida, claro, usamos el criterio y se les hizo la recomendación de que guardaran su hielera, que la subieran a su vehículo en el que habían llegado, no se les permitió y no se va a permitir las bebidas embriagantes en las diferentes plazas donde se transmita el juego, concluyó.