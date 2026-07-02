Advierte Seguridad Pública que sancionará agresiones contra patrullas en festejos del Mundial

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El comisario Luis Arturo Corrales Ley calificó como una falta de respeto los actos cometidos contra una unidad policial y aseguró que en próximos eventos se actuará con mayor firmeza contra quienes agredan a la autoridad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/07/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:31 PM.