Aprueba Congreso reforma que reducirá regidurías en Sonora; Nogales tendrá 15 ediles en 2027

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La diputada Azalia Guevara destacó que la modificación fortalecerá la eficiencia de los ayuntamientos; el Cabildo de Nogales ya avaló la medida, que entrará en vigor en la próxima administración municipal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/07/2026 02:23 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 02:32 PM.