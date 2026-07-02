Aprueba Congreso reforma que reducirá regidurías en Sonora; Nogales tendrá 15 ediles en 2027

Durante sesión extraordinaria del Congreso de Sonora, las y los legisladores aprobaron el dictamen que reforma la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que establece un límite en el número de regidurías que podrán integrar los ayuntamientos de la entidad.
La diputada local por el IV Distrito, Azalia Guevara, representante de los municipios de Nogales y Santa Cruz en la 64 Legislatura, destacó que esta acción legislativa es una medida clave que fortalece la eficiencia, así como la adecuada integración y operatividad de los gobiernos municipales.
En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, aprobamos este dictamen, seguiremos impulsando reformas que contribuyan a instituciones más sólidas, modernas y cercanas a las necesidades de las y los sonorenses, expresó la legisladora.
En la edición local de esta frontera, la consulta registró una nutrida participación ciudadana y de diversos sectores, donde se contó con la presencia de la diputada Azalia Guevara y del diputado Julio Navarro, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Azalia Guevara sostuvo que estos espacios fortalecen la construcción de leyes más cercanas a la realidad de los municipios, al permitir que las voces ciudadanas, especialistas, autoridades y organizaciones sean escuchadas y tomadas en cuenta en el proceso legislativo.
Como parte del avance de este proceso a nivel local, el Ayuntamiento de Nogales ya aprobó por mayoría esta medida y, en consecuencia, la representación en el Cabildo nogalense se reducirá a 15 regidurías, modificación que entrará en vigor a partir de su próxima integración en el año 2027.