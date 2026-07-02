Asaltan a adulto mayor dentro de su vivienda en la colonia Unidad Deportiva

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Una mujer y dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de un residente de 65 años, a quien despojaron de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y diversas pertenencias antes de darse a la fuga

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 10:07 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 10:17 AM.