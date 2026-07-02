Asaltan a adulto mayor dentro de su vivienda en la colonia Unidad Deportiva

Un residente de la colonia Unidad Deportiva fue víctima asalto dentro de su domicilio donde una mujer y dos encapuchados lo obligaron a entregarles su dinero y otras pertenencias en horas de la madrugada en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 04:48 horas del 1 de julio que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a un domicilio de dicha colonia donde reportaban un robo en casa habitación.
En el domicilio se entrevistaron con el afectado de nombre Raúl de 65 años, el cual les manifestó aproximadamente a las 03:15 horas de la madrugada se despertó observando que la luz de la sala se encontraba encendida, dijo que al revisar encontró a una mujer en el interior.
Detalló que al cuestionarla sobre que hacía al interior de su casa, salieron dos sujetos usando pasamontañas los cuales les exigieron que les hiciera entrega de todo su dinero, revisando su domicilio, tomando su cartera con 450 dólares, tarjetas bancarias, dos pares de tenis y un par de botas, para posteriormente retirarse del domicilio, perdiéndose de vista.
Dijo que al instante marcó al 911 para poner su denuncia, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.