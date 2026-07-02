Aseguran arma calibre .45 y detienen a un hombre en operativo conjunto en Nogales

Como resultado de los recorridos de prevención y vigilancia derivados de la coordinación permanente de la Mesa de Seguridad, autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron un arma de fuego calibre .45, una vagoneta Mitsubishi color guinda y pusieron a disposición a un hombre, tras una intervención realizada en la colonia Rosarito II en Nogales, Sonora.
Estas acciones forman parte de la estrategia conjunta para fortalecer la paz, prevenir el delito y reforzar la seguridad en la frontera, mediante la participación coordinada de corporaciones federales, estatales y municipales.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales da seguimiento a los trabajos de la Mesa de Seguridad como parte de los esfuerzos institucionales encaminados a mantener el orden, reducir la incidencia delictiva y brindar mayor tranquilidad a las familias nogalenses.
En el operativo participaron elementos del Grupo Operativo Táctico de la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes mantienen presencia preventiva en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con el informe policial, aproximadamente a las 23:45 horas, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rosarito II, los elementos ubicaron una vagoneta Mitsubishi color guinda, aparentemente en estado de abandono, mal estacionada y colocada en un sitio no apto para estacionarse. Además, observaron que la puerta del copiloto se encontraba semiabierta.
Al acercarse para verificar la situación, los oficiales detectaron en el interior del vehículo a una persona del sexo masculino, quien al notar la presencia de las corporaciones intentó encender la unidad, presuntamente con la intención de retirarse del lugar, mostrando una actitud evasiva.
Durante la entrevista, el conductor proporcionó distintas versiones sobre su permanencia en el sitio. Primero señaló que se encontraba descansando; posteriormente, que esperaba a su novia, y finalmente manifestó que el vehículo tenía una llanta baja, por lo que las inconsistencias motivaron a los elementos a continuar con la revisión.
Ante esta situación, se solicitó autorización a quien se identificó como Edgar A. "N", de 23 años de edad, para realizar una inspección preventiva tanto a su persona como al vehículo, accediendo voluntariamente a dicha revisión.
Durante la inspección corporal no se localizaron objetos constitutivos de delito; sin embargo, al revisar el interior de la unidad, los elementos encontraron un arma de fuego tipo pistola, calibre .45, la cual fue asegurada conforme a los protocolos legales correspondientes.
De manera inmediata se informó al agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad que instruyó el aseguramiento del arma de fuego, de la vagoneta Mitsubishi color guinda y la puesta a disposición de la persona detenida, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La Comisaría General de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones que integran la Mesa de Seguridad, fortaleciendo las estrategias conjuntas de los tres órdenes de gobierno para preservar la paz, combatir la delincuencia y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
Nota: Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.