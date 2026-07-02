Aseguran arma calibre .45 y detienen a un hombre en operativo conjunto en Nogales

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Corporaciones de los tres órdenes de gobierno aseguraron una pistola calibre .45, una vagoneta y detuvieron a un hombre de 23 años durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rosarito II

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 11:12 AM.