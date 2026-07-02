Aseguran más de 30 "taxis piratas" durante operativo sorpresa en Nogales

Un operativo sorpresivo contra “taxis piratas”, realizado en esta frontera de Nogales por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno dejó como resultado el aseguramiento de más de 30 vehículos de alquiler irregulares.
José José Aguilar Serrano, director regional del (Imtes) en Nogales, informó que la diligencia es parte de las estrategias que se desprenden de la “Mesa de seguridad”, y lleva como objetivo el de mejorar calidad y garantías del servicio.
Este operativo inició minutos antes de las 10:00 horas y se llevó a cabo sobre los carriles de circulación que forman el crucero del bulevar El Greco y avenida Prolongación Álvaro Obregón donde personal del instituto acompañado con elementos de las diferentes corporaciones, invitaron a los conductores a pasar al estacionamiento del restaurante Burger King para ser verificados.
Como en acciones anteriores les fueron solicitados sus todos documentos correspondientes como licencias, permisos, seguranzas y concesiones, de no contar con algunos de ellos quedaron retenidos en el lugar de donde fueron remolcados a un corralón de encierro.
En la diligencia participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales.
Hasta el momento se desconoce el número total de los autos asegurados en esta acción o si hubo algún detenido ya que la operatividad continuó según el director regional en otros tres puntos distintos después del lugar donde inicio.