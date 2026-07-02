Aseguran más de 30 "taxis piratas" durante operativo sorpresa en Nogales

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El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, realizó revisiones simultáneas para detectar unidades irregulares que prestaban servicio de alquiler

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/07/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:58 PM.