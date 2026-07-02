Bienestar Sonora pide ignorar calendarios falsos de pagos del bimestre julio-agosto

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, emitió un mensaje oficial para aclarar las dudas sobre la dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto, al advertir a la ciudadanía sobre la circulación de noticias falsas o fake news en redes sociales.
El funcionario federal señaló que, hasta el momento, no existe una fecha oficial para el inicio de los depósitos, que se dará a conocer de manera oficial como se hace de manera frecuente, por lo que exhortó a las y los beneficiarios para que ignoren los supuestos calendarios de pago que han comenzado a viralizarse, ya que la dependencia aún no ha emitido la programación.
En concordancia con esta aclaración y en consulta de los canales oficiales de comunicación gubernamental, el registro actualizado refleja la consolidación de la red de apoyo social en la entidad sonorense. Actualmente, el monto económico que se dispersa a nivel nacional y estatal para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales.
Respecto a la cobertura y dispersión en el estado de Sonora, se cuenta con un padrón general de aproximadamente 500 mil beneficiarios de los distintos programas sociales y específicamente, el universo de cobertura que integra a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad supera los 380 mil sonorenses atendidos.
La dependencia federal especifica que las cifras de incorporación continúan expandiéndose, al precisar que, tan solo durante los registros de abril de 2026, se integraron al sistema más de 2 mil 900 nuevos adultos mayores en el estado de Sonora.
La derrama económica a favor de la ciudadanía representa un impacto mayúsculo, ya que para la dispersión de apoyos del pasado mes de mayo de 2026 se contempló una inyección de 2 mil 500 millones de pesos en la entidad, en una tendencia de crecimiento tras los 20 mil millones de pesos canalizados históricamente el año pasado.
La delegación de la Secretaría del Bienestar reitera la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través del portal programasparaelbienestar.gob.mx y las cuentas verificadas del gobierno, previniendo así cualquier fraude relacionado con la falsa notificación de pagos.