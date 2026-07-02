Bienestar Sonora pide ignorar calendarios falsos de pagos del bimestre julio-agosto

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El delegado Octavio Almada Palafox aclaró que aún no existe una fecha oficial para la dispersión de los apoyos y exhortó a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales para evitar caer en desinformación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/07/2026 02:43 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 02:45 PM.