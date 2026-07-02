Ciudadanía por nacimiento queda blindada: Suprema Corte rechaza a Trump

...

El máximo tribunal de Estados Unidos declaró inconstitucional la medida impulsada por el presidente Donald Trump y ratificó que toda persona nacida en territorio estadounidense conserva el derecho automático a la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/07/2026 09:07 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 09:11 AM.