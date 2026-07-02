Ciudadanía por nacimiento queda blindada: Suprema Corte rechaza a Trump

El futuro de cientos de miles de niños y un principio histórico de identidad nacional quedaron blindados luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dio revés al intento de la administración del presidente Donald J. Trump de remover la ciudadanía automática por nacimiento, la cual ha sido parte de la Constitución estadounidense desde 1868 a través de la Decimocuarta Enmienda.
Con una votación de seis en contra y tres a favor, los magistrados determinaron que la medida presidencial es inconstitucional por ir en contra de la antes mencionada enmienda, por lo que la resolución reafirma la interpretación literal de la ley, en donde se estipula que cualquier persona, nacida en los Estados Unidos, sin importar el origen de sus padres, tiene derecho a la nacionalidad inmediata y automática.
Esta orden ejecutiva representaba una de las piezas centrales del discurso y la agenda migratoria, la cual fue firmada por el presidente Trump el primer día de su segundo mandato, con lo que buscaba principalmente cambiar las reglas argumentando que la Constitución había sido malinterpretada durante décadas, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de residentes legales o ciudadanos estadounidenses.
Desde su creación, la directiva provocó una ola de demandas por parte de organizaciones de derechos civiles y familias que pudieran ser afectadas, además de que esto ya había sido bloqueado por tribunales a nivel federal y en condados con una mayoría migrante, con el argumento de que esto podría crear daños irreversibles al tejido social de la nación del norte, lo que fue escalando en un conflicto que fue atendido directamente por la Suprema Corte con el antes mencionado resultado.
Tras la decisión, el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con el fallo y adelantó que buscará impulsar una legislación en el Congreso para intentar restringir de nueva cuenta este derecho, pero por el momento esta resolución garantiza la continuidad de esta medida que ha sido parte de los pilares de la sociedad y del crecimiento de los Estados Unidos.