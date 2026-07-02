Detienen a conductor tras choque frontal; embarazada resulta lesionada en Nogales

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El presunto responsable fue arrestado luego de invadir el carril contrario e impactar otro vehículo en la colonia Beltrones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:36 PM.