Detienen a conductor tras choque frontal; embarazada resulta lesionada en Nogales

El conductor de un vehículo fue detenido por las autoridades de vialidad luego de protagonizar un choque entre dos automóviles suscitado en la colonia Beltrones, donde resultó lesionada una mujer embarazada en Nogales, Sonora.
El reporte policial indica que a las 01:38 horas agentes de tránsito municipal se trasladaron a la calle Cornalina de la colonia señalada, donde reportaban un accidente tipo choque entre dos vehículos tipo sedán.
En el lugar los agentes observaron un vehículo Chevrolet Impala año 2011 de color negro el cual se encontraba impactado de frente contra un vehículo de la marca Ford Fiesta modelo 2015 de color blanco.
El conductor afectado, dijo a las autoridades que momentos antes al encontrarse conduciendo por dicha calle, cuando el otro conductor invade el carril, impactándolo de frente, señalando al responsable siendo detenido en el acto José J. "N" de 31 años.
Se informó que los afectados fueron llevados ante un médico de guardia, quien dictaminó al conductor responsables sin lesiones mientras sus acompañantes Pablo de 29 años, con lesiones leves mientras que una adolescente de 17 años resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar al encontrarse embarazada con 8 semanas de gestación.
Por tal motivo el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que el responsable quedara a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.