Detienen a hombre con orden de restricción tras amenazar a su hermana en Nogales

Un hombre que contaba con una orden de restricción para no acercarse a su familia fue detenido por la Policía Municipal al incumplir con la medida cautelar en la colonia Altamira en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 12:43 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban a una persona agresiva incumpliendo una orden de protección vigente.
En el lugar los oficiales observan a un hombre agrediendo verbalmente y realizando amenazas de muerte en perjuicio de una mujer que dijo era su familiar directo.
Por tal motivo los agentes procedieron a la detención de quien dijo llamarse Cristian E. "N" de 21 años, entrevistándose con la afectada quien les manifestó que la persona detenida es su hermano y que cuenta con una orden de protección por violencia familiar por hechos anteriores.
Los agentes, ante lo sucedido le leyeron sus derechos como víctima de delito, argumentando la fémina no encontrarse lesionada, por lo que el retenido, fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó quedara a disposición de un Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades.