Detienen a hombre con orden de restricción tras amenazar a su hermana en Nogales

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El hombre de 21 años fue arrestado en la colonia Altamira tras incumplir una orden de protección vigente y presuntamente lanzar amenazas de muerte contra un familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 10:17 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 10:49 AM.