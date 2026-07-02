Entregan pavimentación de la calle Amatista tras más de 50 años de espera

El Ayuntamiento de Nogales entregó la pavimentación de la calle Amatista, en la colonia Los Tápiros, una obra de infraestructura social que mejora la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias del sector.
La entrega estuvo encabezada por la regidora Edith Reichel López; el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, así como por la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, quienes destacaron la importancia de esta obra para la conectividad de la colonia.
Estamos entregando una de las más de 150 obras de infraestructura social que se han ejecutado durante este periodo del Gobierno Municipal, la cual beneficiará directamente a las familias que aquí residen y que por más de 50 años enfrentaron problemas de polvo y arrastre de material sólido durante la temporada de lluvias, expresó la regidora Edith Reichel López.
Estamos entregando una de las más de 150 obras de infraestructura social que se han ejecutado durante este periodo del Gobierno Municipal, la cual beneficiará directamente a las familias que aquí residen y que por más de 50 años enfrentaron problemas de polvo y arrastre de material sólido durante la temporada de lluvias, expresó la regidora Edith Reichel López.
Por su parte, Medina Esqueda resaltó que la modernización de esta vialidad permitirá a las y los vecinos trasladarse con mayor seguridad, comodidad y mejores condiciones de acceso.
Durante su intervención, Verdugo Castro explicó que la calle Amatista cuenta con pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, señalamiento vial y nomenclatura, además de obras complementarias que fortalecen la infraestructura urbana del sector.
Asimismo, informó que se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, y se realizaron mejoras en el alumbrado público, lo que representa un beneficio integral para quienes transitan diariamente por esta zona.
Las y los vecinos del sector, organizados en comité, agradecieron al alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a la regidora Edith Reichel López y a las dependencias involucradas por hacer posible esta obra, que durante años fue una de las principales solicitudes de la comunidad.