Entregan pavimentación de la calle Amatista tras más de 50 años de espera

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El Ayuntamiento de Nogales concluyó la modernización de la vialidad en la colonia Los Tápiros, con concreto hidráulico, banquetas, redes hidrosanitarias y alumbrado, beneficiando a decenas de familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 09:11 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 09:32 AM.