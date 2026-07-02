Hospitalizan a dos trabajadores tras sufrir accidentes laborales en Nogales

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Un coordinador de urbanización y un ayudante de pipero resultaron lesionados en hechos distintos ocurridos durante sus jornadas de trabajo; ambos fueron trasladados a hospitales con heridas que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 10:00 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 10:05 AM.