Hospitalizan a dos trabajadores tras sufrir accidentes laborales en Nogales

Dos personas fueron hospitalizadas luego de sufrir accidentes cuando realizaban sus labores de trabajo resultando con lesiones en hechos distintos suscitados en esta frontera.
De acuerdo con la información oficial fue a las 22:33 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital Centro Médico, donde reportaban a una persona lesionada en un accidente de trabajo.
En el lugar el de nombre Oscar A. de 50 años les manifestó que momentos antes al encontrarse laborando en la colonia Serena como coordinador de urbanización al encontrarse enseguida de una retroexcavadora y por distracción se golpeó cerca del ojo con la parte que coloquialmente se conoce como la mano de chango (cuchara excavadora).
Dijo que debido al fuerte golpe cayó al piso inconsciente siendo auxiliado por sus compañeros de trabajo quienes lo trasladaron al hospital, donde fue certificado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Se trató de Jaime de 48 años, el cual les manifestó que momentos antes se encontraba trabajando como ayudante de “pipero”, llenando tinacos y cisternas, cuando se encontraba prestando un servicio resbaló, cayendo de una altura aproximada de 4 metros.
Dijo que su compañero solicitó el auxilio de las autoridades marcando al 911, siendo paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones en muñeca y hombro, las cuales tardan más de 15 días en sanar.