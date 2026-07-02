INE lleva módulos móviles a municipios del norte de Sonora para actualizar credenciales

Con el propósito de garantizar el derecho a la identidad ciudadana y mantener actualizado el padrón electoral, el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito 02, con cabecera en esta ciudad fronteriza, mantiene el desarrollo de acciones permanentes a través de sus jornadas de módulos móviles, al acercar la atención a los habitantes de los 11 municipios del norte del estado de su jurisdicción.
Estas brigadas itinerantes complementan la labor que diariamente se realiza en los módulos fijos establecidos para la región, los cuales continúan en operación de manera regular. En Nogales, la ciudadanía puede acudir a las instalaciones ubicadas en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Municipal; mientras que, en la vecina ciudad de Agua Prieta, el servicio se brinda en el módulo de la conocida Plaza Diamante.
La representación del INE en el Distrito 02, que preside la Vocal Ejecutiva Emma Arellano Peñaloza, especifica que la estrategia de los módulos móviles está diseñada para facilitar trámites como la inscripción al padrón, cambio de domicilio, reposición por robo o extravío, y renovación de credenciales vencidas, al evitar que los residentes de comunidades alejadas tengan que trasladarse hasta las cabeceras municipales más grandes.
En la jornada vigente, personal del INE visita diversas localidades en las que se incluye Arizpe, Cucurpe, Magdalena de Kino, Fronteras, Naco, Bacoachi y Cananea, así como puntos estratégicos dentro del municipio de Nogales, tales como el Fraccionamiento La Mesa, la localidad de Cíbuta y la colonia Altamira.
Los servicios de operación son en horario de atención de lunes a viernes, de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, al precisar que, para los días 2 y 3 de julio estarán en la Casa de la Cultura de Cananea, en la plaza monumental de Magdalena de Kino y Nogales en la colonia Altamira, atrás del CECUN en la Secretaría del Bienestar.
Como parte de los requisitos esenciales, se recuerda llevar en original el acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, identificación con fotografía vigente y CURP; por lo que se invita a la comunidad a aprovechar estas jornadas de servicio y mantener vigente su identificación oficial, un documento indispensable tanto para el ejercicio democrático como para la realización de cualquier trámite personal.