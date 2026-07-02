INE lleva módulos móviles a municipios del norte de Sonora para actualizar credenciales

...

El Registro Federal de Electores mantiene jornadas itinerantes en 11 municipios del Distrito 02 para facilitar trámites como inscripción al padrón, cambio de domicilio, reposición y renovación de la credencial para votar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/07/2026 02:20 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 02:23 PM.