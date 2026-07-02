Invitan al curso de verano “Tras las Huellas de San Joselito 2026” en La Mesa

El curso de verano “Tras las Huellas de San Joselito 2026” tendrá una agenda llena de actividades formativas y recreativas para niños y adolescentes en la comunidad de La Mesa, por lo que el programa busca brindar opciones de aprendizaje durante las vacaciones que van desde pintura, teatro, boxeo y primeros auxilios en Nogales, Sonora.
El padre Edgardo Gámez, líder de la comunidad de San Joselito en la mencionada colonia, mencionó que las actividades se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto en un horario de 09:00 a 13:00 horas, con un cupo limitado para un promedio de 90 a 110 participantes, quienes podrán integrarse en grupos divididos por edades de 7 a 11 y de 12 a 18 años.
Para que participen en diferentes talleres, pintura, teatro, manualidades, danza contemporánea, primeros auxilios. Hablamos sobre talleres como la economía de un niño, como ahorrar, también agilidad rítmica y en este año vamos a tener algunas novedades, la lucha libre, vamos a tener también entrenamiento de box, relajación emocional, talleres de comunicación, pues son algunos temas que les interesan mucho a los muchachos y pues los estamos invitando a que participen con nosotros, mencionó Gámez.
Claro que sí, fíjate, el año pasado tuvimos, fue algo muy bonito porque hubo una clase donde se les enseña sobre economía, cómo ahorrar, cómo hacerlo, bajo qué objetivos ahorrar y también dimos clase de repostería y hubo un ejemplo muy grande, una niña que invirtió en hacer tres pasteles y ella sacó la cuenta de cuánto había invertido y entonces al venderlo se dio cuenta que tuvo una buena ganancia. Entonces, esas son las pequeñas experiencias donde vemos que los niños van utilizando las actividades, cómo ella pudo combinar la clase de economía, de saber invertir, saber ahorrar, junto con la clase de repostería que ahí mismo se le dio. Entonces, estos a lo mejor son pequeños detalles, pero que ellos van ya aprendiendo desde ahorita a saber que podemos ir creciendo en estos aspectos que parecen hoy tan sencillos, pero que el día de mañana esta niña podrá ser una empresaria si ella continúa con este tipo de enseñanzas, poniéndolas en práctica, manifestó.