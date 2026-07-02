Invitan al curso de verano “Tras las Huellas de San Joselito 2026” en La Mesa

...

Del 3 al 14 de agosto, niñas, niños y adolescentes podrán participar en talleres gratuitos de pintura, teatro, boxeo, primeros auxilios, danza, economía y otras actividades formativas organizadas por la comunidad de San Joselito

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/07/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:03 PM.