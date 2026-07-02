Nogales fortalece sus finanzas; descartan solicitar créditos durante 2026

Sin necesidad de solicitar créditos o adelantos de participaciones se encuentra el Ayuntamiento de Nogales debido a la gran recaudación en el pago de impuestos por parte de la ciudadanía nogalense.
La tesorera municipal Julia Patricia Huerta Rivera informó que a un mes de presentar a la Comisión de Hacienda la cuenta pública del segundo trimestre de este 2026, la Tesorería Municipal cuenta con buenos resultados con una recaudación mayor a ejercicios anteriores, como es el caso de los pagos al predial, que asciende a los 100 millones de pesos.
Estamos a medio año, justamente primero de julio. Dentro de un mes vamos a estar platicando también con la Comisión de Hacienda para presentarles la cuenta pública del segundo trimestre del 2026, pero llevamos buenos resultados, la recaudación ha sido muy buena, dijo.
Ha sido una recaudación mayor con respecto a ejercicios anteriores. Solo de recaudación de predial se llevan más de 100 millones de pesos recaudados de impuesto predial, ha habido una muy buena respuesta a las diversas campañas que se han lanzado para poder incrementar la recaudación, agregó.
Ha sido una recaudación mayor con respecto a ejercicios anteriores. Solo de recaudación de predial se llevan más de 100 millones de pesos recaudados de impuesto predial, ha habido una muy buena respuesta a las diversas campañas que se han lanzado para poder incrementar la recaudación, agregó.
Hemos tenido un buen año, un buen 2026. No vemos un escenario donde se tenga que solicitar créditos, adelantos de participaciones o alguna necesidad que tenga el Ayuntamiento que no se pueda solventar con el recurso propio del mismo Ayuntamiento, explicó Huerta Rivera.
También hemos visto un efecto un poquito diluido, por decirlo de una manera. Los contribuyentes que pagan en las promociones que tenemos hoy son los primeros contribuyentes que pagan al año que viene, entonces los contribuyentes que tenían grandes adeudos están aprovechando, se ponen al corriente y no dejan que se vuelva a generar este adeudo: son cuentas que tienden a mantenerse al corriente, detalló.
Ha habido buena respuesta de los contribuyentes desde que iniciamos estas campañas del año pasado. De hecho, iniciamos con estas campañas de también incentivos, de premios, de reconocimiento a los contribuyentes. Hay municipios que dan carros, hay municipios que dan ese tipo de incentivos; nosotros queremos cambiar un poquito la dinámica y dar incentivos que puedan generar también cohesión social, expuso.
Que los papás puedan compartir un domingo con su familia, que las mamás puedan tener un evento para ellas y no solamente eso, sino también la recaudación. También pudimos hacer recaudación de juguetes que llegó a las niñas y niños de Nogales en el evento que se hizo por parte del Ayuntamiento o el ‘Croquetón’ que hicimos el año pasado también y que se entregó a las asociaciones protectoras de animales para que ellos los pudieran distribuir, explicó.
Que los papás puedan compartir un domingo con su familia, que las mamás puedan tener un evento para ellas y no solamente eso, sino también la recaudación. También pudimos hacer recaudación de juguetes que llegó a las niñas y niños de Nogales en el evento que se hizo por parte del Ayuntamiento o el ‘Croquetón’ que hicimos el año pasado también y que se entregó a las asociaciones protectoras de animales para que ellos los pudieran distribuir, explicó.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a estar atentos a las promociones que lanza Tesorería para que se puedan acercar y aprovechen las oportunidades, y agradeció la excelente respuesta de la población ya que gracias a sus contribuciones es posible que se realicen obras que benefician a la población en general.