Nogales fortalece sus finanzas; descartan solicitar créditos durante 2026

...

La Tesorería Municipal reportó una recaudación histórica, con más de 100 millones de pesos por impuesto predial, lo que permite al Ayuntamiento operar con recursos propios y mantener el desarrollo de obras y servicios sin recurrir a endeudamiento

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/07/2026 09:41 AM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 09:46 AM.