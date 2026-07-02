Preparan simulacro binacional por derrame de ácido sulfúrico en la frontera de Nogales

La Coordinación Estatal de Protección Civil, representantes de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y grupos de emergencias de Nogales llevaron a cabo una reunión de campo en la zona donde se realizará el próximo simulacro binacional en Nogales, Sonora.
La CEPC dio a conocer que el objetivo fue el de reconocer la zona, para fortalecer la coordinación interinstitucional y definir las acciones que realizará cada una de las autoridades participantes en el ejercicio que involucran a sus homólogos del vecino país.
Se informó que la hipótesis del ejercicio contempla el volcamiento o descarrilamiento de un carro tanque que transporta ácido sulfúrico sobre las vías del tren, con impacto cerca de la garita Morley, en esta frontera, entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.
Este Simulacro denominado como de “Emergencia Química Mayor”, se realizará el próximo 10 de julio en un horario no dado a conocer con la participación de autoridades de ambos países.
El subdirector de Atención a Emergencias de la CEPC, Raúl Alonso Camarena Yescas, destacó la importancia de este ejercicio binacional, al señalar que fortalece la coordinación, la comunicación y la capacidad de respuesta entre las instituciones de México y Estados Unidos ante una eventual emergencia real.
Cabe mencionar que en la reunión participó personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública, efectivos del cuerpo de Bomberos de ambos Nogales, y de la Unidad de Protección Civil Municipal.