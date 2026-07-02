Preparan simulacro binacional por derrame de ácido sulfúrico en la frontera de Nogales

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Autoridades de México y Estados Unidos realizaron un reconocimiento de la zona donde el próximo 10 de julio se desarrollará un ejercicio de respuesta ante una emergencia química mayor cerca de la garita Morley

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/07/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:52 PM.