Seguridad Pública y clubes de autos acuerdan reforzar el orden en las “obregoneadas” de Nogales

En un esfuerzo por privilegiar la seguridad ciudadana mediante el diálogo, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de los clubes de autos y motocicletas locales en Nogales, Sonora.
El encuentro, desarrollado en la plaza pública Luis Donaldo Colosio, tuvo como objetivo principal establecer acuerdos sobre las tradicionales reuniones de los días jueves, conocidas como “obregoneadas”, que se realizan sobre la calle Álvaro Obregón.
La mesa de diálogo contó con la intervención del Comisario General de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley; el Comisario en jefe, Samuel Humberto Mendoza; el jefe operativo, Gerardo Castro; y el Jefe de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz.
Con la premisa de labor preventiva y atención a denuncias ciudadanas, durante la intervención, las autoridades municipales explicaron a los asistentes que la presencia de los elementos de la Policía y Tránsito Municipal responde estrictamente a una labor de carácter preventivo, cuya movilización de elementos fue motivada por diversas inquietudes y reportes ciudadanos.
Los principales motivos de intervención señalados por la corporación incluyeron el uso de equipos de sonido con niveles de volumen superiores a los límites permitidos, la detección de conductas al volante que ponen en riesgo la integridad física de los automovilistas y el riesgo latente generado por estas acciones hacia motociclistas, peatones y demás asistentes al lugar.
Los mandos policiales fueron enfáticos al reiterar que el objetivo de los operativos no es impedir la convivencia de los ciudadanos, por el contrario, la finalidad es garantizar que estas actividades recreativas se desarrollen en un ambiente de orden, respeto y seguridad integral para todos.
Los mandos de la dependencia de seguridad aprovecharon el encuentro para emitir un recordatorio firme sobre el reglamento de tránsito vigente respecto a la circulación de vehículos tipo racer y cuatrimotos que se encuentran estrictamente prohibidas dentro del casco urbano de la ciudad.
Las autoridades de seguridad y los representantes de los clubes de automovilistas y motociclistas lograron alcanzar acuerdos favorables, cuyos compromisos están diseñados para fortalecer la colaboración entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, a fin de trabajar de manera conjunta en beneficio y salvaguarda de los habitantes de Nogales.