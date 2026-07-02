Seguridad Pública y clubes de autos acuerdan reforzar el orden en las “obregoneadas” de Nogales

...

Autoridades municipales y representantes de clubes de automóviles y motocicletas sostuvieron una mesa de diálogo para establecer medidas que permitan mantener la seguridad y atender las denuncias ciudadanas durante las reuniones de los jueves

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/07/2026 02:38 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 02:40 PM.