Sentencian a más de 13 años de prisión a hombre por abuso sexual de dos menores

Un sujeto acusado de abusar sexualmente a dos menores residentes de la colonia La Mesa en el pasado mes de mayo del 2019, fue sentenciado a más de 13 años de cárcel en Nogales, Sonora.
La información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalla que logró una sentencia condenatoria de 13 años y 2 meses de prisión en contra de José Guadalupe "N".
Lo anterior al acreditársele plenamente su responsabilidad penal en los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, cometidos en perjuicio de dos menores de edad de identidad reservada en Nogales.
De acuerdo a las investigaciones, los hechos se registraron el mes de mayo de 2019 en un domicilio de la colonia La Mesa donde el hoy sentenciado cometió dichos delitos.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, el Juez impuso por el delito de violación equiparada agravada una pena de 9 años y 6 meses de prisión. Por el diverso delito de abuso sexual agravado, se le impusieron 3 años y 8 meses de prisión.
La determinación judicial es resultado del trabajo de investigación desarrollado por el Ministerio Público de la FGJES, quien integró una carpeta de investigación sólida y presentó durante el juicio oral un caudal probatorio compuesto por testimonios, dictámenes periciales y demás medios de convicción que permitieron acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del hoy sentenciado, siempre con estricto respeto al debido proceso y bajo una perspectiva de protección reforzada de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso de investigar y sancionar los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.