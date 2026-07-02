Sentencian a más de 13 años de prisión a hombre por abuso sexual de dos menores

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La Fiscalía de Sonora obtuvo una condena de 13 años y 2 meses de cárcel contra José Guadalupe "N", tras acreditar su responsabilidad en delitos sexuales cometidos en 2019 en la colonia La Mesa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:41 PM.