Sorprenden y detienen a presunto ladrón tras robo en casa rodante de la colonia San Carlos

Una persona que entró a robar a una casa rodante ubicada en la colonia San Carlos fue detenida por personal de seguridad privada y entregado a la Policía Municipal en Nogales, Sonora.
El informe policial detalla que siendo las 09:49 horas agentes municipales acudieron a la empresa ZB Mantenimientos y Servicios ubicada en la avenida Los Nogales de la colonia San Carlos, donde reportaban a una persona retenida por robo.
En el lugar se entrevistaron con quien dijo ser supervisor de la empresa y que momentos antes observó salir a un hombre de una “casa rodante”, propiedad de uno de los empleados de dicha empresa, señalando que el sujeto al verse descubierto intenta huir.
Por lo que fue perseguido y alcanzado por otros empleados quienes lo retuvieron hasta la llegada de los oficiales de policía, haciendo su entrega de quien dijo llamarse Daniel G. "N" de 48 años, a quien lograron localizarle diversos artículos como dos celulares, una rasuradora eléctrica y un reloj de pulso.
Se informó que dichos artículos fueron reconocidos por el propietario de la vivienda como de su propiedad, por lo que procedieron a dar aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida y la materia del delito fueran puestas a su disposición, para el deslinde de responsabilidades.