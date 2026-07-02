Sorprenden y detienen a presunto ladrón tras robo en casa rodante de la colonia San Carlos

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Empleados de una empresa retuvieron al sospechoso cuando intentaba escapar con diversos objetos presuntamente robados; posteriormente fue entregado a la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:46 PM.