Tribu Lipan Apache comparte su historia y raíces con estudiantes de Cananea

...

Integrantes de la comunidad indígena dialogaron con alumnos y padres de familia sobre su legado ancestral, identidad cultural y el proceso de recuperación de su historia en el norte de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/07/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 02/07/2026 04:14 PM.