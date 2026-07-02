Tribu Lipan Apache comparte su historia y raíces con estudiantes de Cananea

Recuperando sus raíces y con ello el territorio que les pertenece por derecho ancestral, la Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, realizaron una visita a la ciudad de Cananea, con la invitación del Colegio Bicultural de las Américas, en donde tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con los padres de familias y estudiantes, sobre la verdad histórica de su cultura, así como las nuevas páginas que se han sumado en el recorrido contemporáneo de su caminar por México y Estados Unidos.
Joel Cabral Cruz, gobernador tradicional de esta etnia con base en Nogales, Sonora, compartió sobre lo significativo de este evento, que les da la oportunidad de interactuar directamente con las poblaciones del norte de nuestro estado, en donde los registros evidencian, se encontraban las rutas de movilización y los territorios que hace cientos de años, formaban parte de aquellas bandas que en su momento dominaron y se extendió por todo el norte de México y el sur de los Estados Unidos.
Fíjate que es un honor, es un orgullo, estamos muy contentos por lo que está aconteciendo y sobre todo por lo que están realizando, que dentro de nuestra cultura esto es lo que se está perdiendo, el conocimiento, el pasarles el mensaje a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y que aquí lo estén haciendo en un lugar donde estamos lejos de las diferentes tribus y estamos representando a todas las tribus aquí, es muy grande mi hermano. Ojalá, ojalá y esto siga y va a seguir, ojalá no nomás sea Cananea, ojalá siga Magdalena, Nogales, por qué no, y todos los demás pueblos del Estado de Sonora, comentó el jefe Cabral.
Por su parte Maribel Vázquez Morales, directora del Colegio Bicultural de las Américas destacó desde 19 años, pequeños de tercero de primaria, con el apoyo de docentes y padres de familias llevan a cabo esta exposición magna en donde se representa a los 9 pueblos de Sonora, por lo que en este 2026, el tener la presencia de las autoridades originarias de los Lipanes, consideró es un verdadero honor y una oportunidad única de continuar con el conocimiento integral de las nuevas generaciones, hacia los pueblos que nos antecedieron en la región.
Si ellos son sonorenses, ahora ya tienen un aprendizaje de que, dependiendo del lugar, en la geografía donde nacieron ellos o sus antepasados, pues pueden provenir de alguno de estos pueblos, que ya después, pues también a causa del mestizaje, pues es nuestra propia cultura de ahora. Pero cuestiones sobre todo de que se sientan ellos orgullosos de dónde vienen. Por mucho tiempo, a partir de la colonización de nuestros pueblos americanos, se vio a los pueblos indígenas como razas inferiores, se les trató de exterminar, se les hizo muchísimo daño. Entonces yo creo que al hacer esto, es una forma para mí de retribuir, en el espíritu de estas nuevas generaciones, el reconocer la dignidad de ellos como humanos y el valorar toda la riqueza que ellos nos han heredado, mencionó la directora Vázquez.