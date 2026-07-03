Concluye el INJ campamentos de verano en La Mesa con actividades deportivas y formativas

Brindar herramientas emocionales, técnicas para afrontar diferentes situaciones por medio de actividades deportivas con un toque de diversión, es el principal objetivo de los campamentos de verano que aportaron a sacar de la rutina de decenas de niños y adolescentes de la colonia La Mesa.
Glenn Lizárraga, director del Instituto Nogalense de la Juventud, compartió que por estas últimas dos semanas de 40 a 60 muchachos participaron en esta iniciativa apodada Centros de Bienestar Juvenil, un esfuerzo en donde recibieron clases de defensa personal, arte y futbol, con una cooperación enfática de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Nogales, el Gobierno del Estado de Sonora y la sociedad civil.
Es un esfuerzo que viene desde el Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de la Juventud y destina recursos y material deportivo a los municipios y ya es trabajo propio de los municipios, aquí la administración municipal encabezada por el ingeniero Juan Francisco Gim Nogales y la señora Griselda Quintero de Gim, pues ha sido muy generosa con el Instituto Nogalense de la Juventud, con las compañeras y los compañeros, puesto que todo lo que se ve en cámara y mucho más que nos alcanza a ver es buena voluntad de compañeras, compañeros y también voluntarios que se suman, que dan de su tiempo, que dan de su esfuerzo para acompañarnos, comentó Lizárraga.
Para culminar el cierre de cursos contó con una rifa de 10 bicicletas que fueron proporcionadas a través del Instituto Sonorense de la Juventud, fomentando de esa manera la actividad física y el esparcimiento, además de garantizar la futura participación de los menores en eventos comunitarios de la zona.
A lo mejor no suena muy exorbitante 10 bicicletas, pero son 10 niños y más los juguetes que tenemos que se van a ir contentos, satisfechos a casa con una bicicleta para hacer deporte, para generar comunidad y nosotros vamos a continuar con programas que ya hemos tenido aquí en la mesa como la rodada ciclista por ejemplo y ahora pues ya sabemos que hay más personas con bicicletas. Todo eso contribuye, es un trabajo pues de la administración, es un trabajo de la administración que nos beneficia a todas y a todos, menciónó.