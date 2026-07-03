Concluye el INJ campamentos de verano en La Mesa con actividades deportivas y formativas

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Decenas de niñas, niños y adolescentes participaron durante dos semanas en talleres, deportes y actividades recreativas enfocadas en fortalecer habilidades emocionales y la sana convivencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/07/2026 02:32 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 02:41 PM.