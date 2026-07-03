Hombre llega ensangrentado a estación de Bomberos tras brutal ataque

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La víctima, de 49 años, pidió auxilio luego de ser golpeada con la cacha de un arma de fuego y un tubo metálico. Su estado de salud es grave y las autoridades buscan al agresor

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/07/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 05:00 PM.