Hombre llega ensangrentado a estación de Bomberos tras brutal ataque

Una persona gravemente herida arribó a las instalaciones del cuerpo de Bomberos de Nogales de la colonia Granja a pedir ayuda luego de ser golpeado a cachazos en la cabeza por un sujeto que también lo agredió con un tubo metálico.
De acuerdo con datos oficiales el afectado de 49 años de edad, llegó con una profunda herida en la cabeza con una intensa hemorragia, lo que obligó a los bomberos a actuar de inmediato y solicitar el apoyo urgente de las corporaciones de seguridad.
La víctima dijo a las autoridades que momentos antes se encontraba sentado afuera de su domicilio, en la calle Privada La Granja, cerca de la estación de bomberos, cuando fue sorprendido por un sujeto al que dijo no conocer.
Detalló que el agresor llevaba puesto un cubrebocas y una gorra, por lo que no pudo identificarlo, mismo que tras amenazarlo de muerte lo golpeó en repetidas ocasiones con la cacha de un arma de fuego y posteriormente con un tubo de metal, provocándole las lesiones en la cabeza.
Malherido logró levantarse y correr hasta la estación de bomberos, donde pidió auxilio, dicha emergencia provocó la activación del código rojo acudiendo al lugar autoridades de los tres niveles de gobierno, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y paramédicos.
En la zona se implementó un operativo para tratar de ubicar al responsable sin dar con su paradero.
El afectado finalmente, fue trasladado a la Clínica 5 del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica, con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro su vida.