Index Nogales respalda estrategia para fortalecer el T-MEC y blindar inversiones

En un encuentro clave para el futuro industrial de México, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) sostuvo una reunión de alto nivel con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, y su gabinete económico, con el objetivo de blindar las inversiones y avanzar con paso firme rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A esta mesa de diálogo se sumó la activa representación y seguimiento de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, que vigila de cerca los acuerdos comerciales debido al impacto directo que tienen sobre la economía local de esta frontera, donde la industria manufacturera representa un contundente 65% de la fuerza laboral formal.
Desde el contexto de certidumbre para la frontera y el T-MEC bajo la lupa, durante la reunión, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió un mensaje de tranquilidad al sector industrial al asegurar que el T-MEC no sufrirá cambios inmediatos y continuará en operación bajo las reglas actuales mientras los tres países socios avanzan en su proceso de revisión. Asimismo, Ebrard destacó que la permanencia de las reglas claras y la relocalización productiva del Nearshoring en Norteamérica detonarán mayores flujos de inversión para el país en los próximos años.
Para la frontera de Nogales, esta estabilidad es una prioridad absoluta, de ahí que, la representación de Index Nogales enfatizó la urgencia de apostar por la certidumbre jurídica e industrial en el intercambio comercial, ya que cualquier fluctuación impacta de manera directa en el empleo, el sustento y el desarrollo social de la región.
El presidente nacional de Index, Humberto Martínez Cantú, defendió el rol histórico del Programa IMMEX como motor del desarrollo y la atracción de inversión en el país, sin embargo, hizo un llamado categórico a modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI.
México no debe debilitar el IMMEX, por el contrario, debe modernizarlo y fortalecerlo, esa es la ruta correcta: más legalidad, más inteligencia regulatoria, más facilitación para quien cumple y más contenido nacional en lo que exportamos; ese debe ser el espíritu de un IMMEX 4.0, sostuvo.
Con este posicionamiento respaldado por Index Nogales, el sector manufacturero fronterizo reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente con el Gobierno Federal para blindar las cadenas de valor, robustecer el empleo regional y asegurar un marco de competitividad global de cara a las próximas evaluaciones comerciales en Norteamérica.