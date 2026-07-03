Index Nogales respalda estrategia para fortalecer el T-MEC y blindar inversiones

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La industria maquiladora participó en el diálogo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar certidumbre al sector manufacturero y preparar la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/07/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 04:13 PM.