Nogales prepara nuevo reglamento para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad

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La propuesta contempla la creación de un Consejo Municipal de Discapacidad y busca ampliar la representación ciudadana, así como las oportunidades laborales y educativas para este sector

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 02:27 PM.
En Nogales y editada el 03/07/2026 02:32 PM.