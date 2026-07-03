Nogales prepara nuevo reglamento para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad

Garantizar la representación ciudadana y abrir más espacios en los sectores laborales y educativos, son los objetivos centrales del nuevo reglamento para las personas con discapacidad que está a punto de aprobarse en la frontera de Nogales.
Daniela Valenzuela, regidora y presidenta de la comisión de educación, juventud y discapacidad, compartió que luego de varios meses de revisión, el documento se encuentra en la etapa final de análisis por parte del área jurídica del Ayuntamiento y la comisión de gobernación, con la meta de que el dictamen sea votado y sometido al cabildo, posiblemente este mismo mes de julio.
Principalmente buscamos el consejo de discapacidad que igual está empatado en el reglamento que presentó DIF y sobre todo en Sonora también que diferentes consejos municipales ya se están creando aquí en Sonora. ¿Quién lo tendría que integrar? Personas con discapacidad obviamente, pero también buscamos que las empresas se relacionen, la educación, todo lo que tenga que ver con educación y todo lo laboral, comentó la regidora.
Una vez que sea aprobado oficialmente, mencionó se iniciará una campaña intensiva de difusión a través de medios de comunicación y visitas directas a los planteles, así como centros de trabajo, buscando la apertura que ya existe en la industria maquiladora se compenetre con las universidades y aquellos discapacitados con necesidad de empleo.
Es por eso también que es muy importante los cursos en diferentes partes, como de lengua de señas. Buscamos también, por ejemplo, en la educación, los USAER, que estamos muy al pendiente de ello, indicó.